Anaokulları, kreşler, gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? Son dakika açıklama geldi!
Normalleşme sürecinin kademeli olarak başlamasıyla beraber, haziran ayında açılacak olan yerler belli oldu. Corona virüsü nedeniyle mart ayında kapatılan çoğu yer, kademeli olarak açılacak. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sonrasında, anaokulları ve kreşlerin açılacağı tarih kesinlik kazandı. Erdoğan yaptığı açıklamada, bu yerlerin haziran başında açılacağını duyurdu. Peki, anaokulları, kreşler, gündüz bakım evleri ne zaman açılacak? İşte, anaokulları ve kreşlerin açılacağı tarih...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında, normalleşme sürecinde atılacak olan adımlar belli oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan kreş ve anaokulların açılacağı tarihi duyurdu. Peki, kreş ve anaokulları haziranda açılacak mı? Ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...
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ANAOKULLARI VE KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta alınan yeni kararları duyurdu.
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Erdoğan anaokulları ve kreşlerin açılacağı tarihle ilgili şunları söyledi;
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
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Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek.
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Aldığımız kararların, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde, yine bu üç kavramı söylüyorum: Maske, mesafe, temizlik... Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maskeyle dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim ki bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir.