Anadolu'nun ilk camisinde 3 yıl sonra yeniden cuma namazı kılınacak

Güçlü devletin, Hatay'da yeniden bir tarih yazdığının altını çizen Masatlı, şöyle konuştu:
"Çok şükür mutluyuz, gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki güçlü devletimiz, Hatay'ımızı ilmek ilmek işledi. Bugün Kurtuluş Caddesi'nde, Habib-i Neccar'da insanların gidip gezdiğini, fotoğraflar, videolar paylaştıklarını, duygusal anlar yaşadıklarını görüyoruz. Bunlar bizim aslında özlediğimiz görüntülerdi. İnşallah bu cuma günü ilk cumamızı Habib-i Neccar Cami'mizde vatandaşlarımızla eda ediyor olacağız. Buradan tüm vatandaşlarımızı da ilk cuma namazını kılmaya beklediğimi, davet ettiğimi ifade etmek istiyorum."