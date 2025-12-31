Anadolu'nun ilk camisinde 3 yıl sonra yeniden cuma namazı kılınacak

"ANTAKYA'NIN KALBİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI"

Habib-i Neccar Camisi İmamı Fethullah Uğraş da caminin ibadete açılmasıyla yaşadığı mutluluğu "yeniden doğduk" şeklinde tanımladı.

Caminin, Antakya'nın kalbi olduğuna işaret eden Uğraş, "Elhamdülillah Antakya'nın kalbi çalışmaya başladı. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Tabii, depremin o korkunç anını bu memleket çok ağır bir şekilde yaşadı, çok büyük kayıplar verdik. Burada son yatsı namazını kıldırıp çıktığımda sabah namazını umarak çıktım ama nasip olmadı. Ancak caminin yeniden hayat bulması bizim için, Antakya'da yaşayan her insan için çok önemli moral kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.