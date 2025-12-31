×
HABERLERGündem Haberleri

Anadolu'nun ilk camisinde 3 yıl sonra yeniden cuma namazı kılınacak

Güncelleme Tarihi:

#Cami#Habib-İ Neccar Camisi#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 11:56

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılmasının ardından yeniden aslına uygun inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde ilk cuma namazı kılınacak.