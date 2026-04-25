Anadolu'nun adı burada doğdu! Efsaneleriyle dikkat çeken köy, ziyaretçilerin uğrak noktası

"TAŞTAKİ AYRAN HİÇ EKSİLMİYOR"

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı 1. Alaeddin Keykubad'ın Taşlıca köyü ve çevresine geldiği sırada Kırmızı Ebe'nin Keykubad'ın askerlerine ayran ikram ettiğini ve ayranın garip bir şekilde herkese yettiğini belirten Taşlıca köyünde yaşayan Feridun Altınkaynak, "Alaeddin Keykubad burada konakladığı esnada askerler su ihtiyacını karşılamak için beklediğinde, buranın Kırmızı Ebe veya Kırgız Ebe diye adlandırılan ermiş kadın, getirdiği ayranı buradaki taşa boşaltıyor. Fakat taştaki ayran hiç eksilmiyor. Ayran taşındaki ayranın bitmediğini gören askerlerin her biri ayranını aldıktan sonra ‘ana doluyor, ana doluyor' diyor. Anadolu tabiri bu şekilde buradan çıkıyor. Askerler, ayranın bitmediğini, ayranın bereketli olduğunu anlatıyorlar. Bunu Selçuklu Sultanına bildiriyorlar. Selçuklu Sultanına da ‘burada mübarek bir kadın var' diyorlar. Bunu duyan Alaeddin Keykubad'ın Kırmızı Ebe'ye söylediği şey ‘dile benden ne dilersen' oluyor. Kadın ise ondan, ‘ben hiçbir şey istemiyorum, sizin muzaffer olmanızı istiyorum' diyor. Alaeddin Keykubad sonra şöyle bir karar alıyor. ‘Buraları sana yurtluk olarak bağışlıyorum. Buraya bundan sonra nallı at girmeyecek diyor. Yani vergi alınmayacak anlamında anlatılmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar da vergi alınmadığı söyleniyor" diye konuştu.