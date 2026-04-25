Anadolu'nun adı burada doğdu! Efsaneleriyle dikkat çeken köy, ziyaretçilerin uğrak noktası

Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 17:20

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca Köyü, ‘Anadolu' isminin ilk kez verildiği yer' olarak dikkat çekiyor. Taşlıca Köyü'nün efsaneleri, tarihi ve doğal güzellikleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Köyün en dikkat çekici özelliklerinden biri, neredeyse her kaya ve taşın bir efsaneye konu olması. Köy halkı, bu hikayelerin yüzlerce yıldır anlatıldığını ve bölgenin kültürel hafızasını oluşturduğunu ifade ediyor.