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Anadolu'da muhteşem keşif... Uzmanlar 'heyecan verici' diyerek açıkladı! 'Önemli bir hac merkeziydi'

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#Anadolu Keşifleri#Binbir Kilise#Karadağ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 11:55

Karaman'ın kuzeyinde bulunan Karadağ'daki "Binbir Kilise" bölgesinde 15 dini yapı ile yeni yerleşim yerleri belirlendi. Doç. Dr. İlker Mete Mimiroğlu, yaptığı açıklamada sonuçların heyecan uyandırdığını söyledi. Mimiroğlu, değerlendirmesinde "Son yapılan çalışmalarda, bölgenin birden fazla antik yerleşime ev sahipliği yaptığını keşfettik. Karadağ Binbir Kilise, dini açıdan önemli bir hac merkezi ama aynı zamanda yoğun nüfusu barındıran bir bölgeydi. Literatürde olmayan 15 yeni küçük kilise ve şapel tespit edildi. " ifadelerini kullandı.