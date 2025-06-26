Anadolu'da muhteşem keşif... Uzmanlar 'heyecan verici' diyerek açıkladı! 'Önemli bir hac merkeziydi'

Bölgedeki dini ve diğer yapıların, taş eserlerin tespitine yönelik incelemeler yapıldığını anlatan Mimiroğlu, şöyle konuştu:

"Çalışmanın ikinci yılında oldukça büyük yeni keşifler yapıldı. Son yapılan çalışmalarda, bölgenin birden fazla antik yerleşime ev sahipliği yaptığını keşfettik. Karadağ Binbir Kilise, dini açıdan önemli bir hac merkezi ama aynı zamanda yoğun nüfusu barındıran bir bölgeydi. Literatürde olmayan 15 yeni küçük kilise ve şapel tespit edildi. Bu yapılar aslında bölgenin Bizans dini mimarisi açısından çok daha zengin olduğunu ortaya koydu. Birçok yapı kompleksi, sarnıçlar, açık kült alanları, kitabeler, mezarlar, kilise ve şapeller (küçük kilise) tespit ettik. Bununla beraber çeşitli doğal mağaraların ya da yarı işlenmiş mağaraların inziva hücresi olarak kullanıldığını belirledik."