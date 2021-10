Anadolu Üniversitesi duyuru: Pedagojik formasyon sertifika programı başvuruları başladı- Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır?

PEDAGOJİK FORMASYONDA DEĞERLENDİRME Değerlendirmeler ön kayıtta çevrimiçi olarak beyan edilen bilgilere dayalı yapılacağından, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar beyan ettikleri bilgileri ibraz etmek zorundadırlar. Ön kayıt başvurularının değerlendirilmesi, 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Belirlediği Usul ve Esaslar ile Anadolu Üniversitesi Senatosunun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yapılacaktır. Değerlendirmede 4’lük not sistemi dikkate alınacaktır. Bir transkripte 4’lük ve 100’lük not sistemi yer alıyorsa sadece 4’lük sistem dikkate alınacaktır. Anadolu Üniversitesi tarafından not dönüşümü kesinlikleyapılmayacaktır. Yerleştirmeler, başvurusu onaylanan adayların genel akademik not ortalaması temel ölçütüne göre yapılacak, not ortalaması eşitliği durumunda ise üniversite yerleştirme puanı daha yüksekolan adaya göre sıralama yapılacaktır.