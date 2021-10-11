Anadolu Üniversitesi duyuru: Pedagojik formasyon sertifika programı başvuruları başladı- Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi’nden Pedagojik formasyon sertifika programıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Başvuruları aktif edilmiş olup 12 Ekim 2021 23:59 tarihine kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapılabilir.” İfadelerine yer verildi. Peki, pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır?
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Pedagojik formasyon sertifika programıyla ilgili duyurulardan biri Anadolu Üniversitesi'nden geldi. Üniversiteden yapılan açıklamada "Pedagojik formasyon sertifika programı için ön kayıt başvuruları 11.10.2021 (Pazartesi) tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 12.10.2021 (Salı) tarihinde saat 23.59’a kadar çevrimiçi olarak https://pedagoji.anadolu.edu.tr adresinden yapılacak. Tek bir öğretmenlik alanından başvuru yapılmak zorundadır." denildi.
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Kesin kayıtlar 14.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve saat 23.59’da sona erecektir. Kesin kayıtlar çevrimiçi olarak yapılacak ve belirtilen tarihlerde https://pedagoji.anadolu.edu.tr web sayfasından kayıt linki paylaşılacaktır.
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PEDAGOJİK FORMASYONDA DEĞERLENDİRME
Değerlendirmeler ön kayıtta çevrimiçi olarak beyan edilen bilgilere dayalı yapılacağından, kesin kayıt hakkı kazanan adaylar beyan ettikleri bilgileri ibraz etmek zorundadırlar. Ön kayıt başvurularının değerlendirilmesi, 27.09.2021 tarihli Yükseköğretim Kurulunun Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Belirlediği Usul ve Esaslar ile Anadolu Üniversitesi Senatosunun belirlediği ölçütler ve kontenjanlar dâhilinde yapılacaktır. Değerlendirmede 4’lük not sistemi dikkate alınacaktır. Bir transkripte 4’lük ve 100’lük not sistemi yer alıyorsa sadece 4’lük sistem dikkate alınacaktır. Anadolu Üniversitesi tarafından not dönüşümü kesinlikleyapılmayacaktır. Yerleştirmeler, başvurusu onaylanan adayların genel akademik not ortalaması temel ölçütüne göre yapılacak, not ortalaması eşitliği durumunda ise üniversite yerleştirme puanı daha yüksekolan adaya göre sıralama yapılacaktır.