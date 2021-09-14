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Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 08:21 | 

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınavının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçları için sık sık sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021'de tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları 4 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tek oturumdan oluşan sınava 357.356 öğrenci katıldı.

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Yaz Okulu Sınav Sorularına itirazlar 8 Eylül Çarşamba gününe kadar "Öğrenci Otomasyonu" üzerinde yer alan sınav sekmesinden yapıldı.

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7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN için tıklayınız.

42021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ

2021 AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabili

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