Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınavının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçları için sık sık sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021'de tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları 4 Eylül Cumartesi günü Türkiye’de 81 il, 29 ilçe ve KKTC’de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tek oturumdan oluşan sınava 357.356 öğrenci katıldı.
7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde duyurulması bekleniyor.
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