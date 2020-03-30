AÖF sınavları online yapılacak - Anadolu Üniversitesi AÖF online sınav ne zaman nasıl yapılacak?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok sınav için erteleme kararı çıkması Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencilerinin kafasında soru işaretlerine neden olmuştu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlarıyla ilgili beklenen açıklama üniversite rektöründen geldi. Yapılan açıklama AÖF sınavlarının online sistem üzerinden yapılacağı açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ertelendi mi? Online AÖF sınavları ne zaman yapılacak?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlar için karar çıktı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, canlı yayında Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarına ilişkin alınan kararları açıkladı. Peki, AÖF sınavı ertelendi mi? AÖF ara dönemi sınavı ne zaman yapılacak?
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) ara sınavlarını internet tabanlı yapılmasında karar kıldıklarını bildiren Çomaklı, öğrencilerin istedikleri gün ve saatte bulundukları yerden sınav sistemine internet erişimi üzerinden giriş yapabileceklerini bildirdi.
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.
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SINAV SİSTEMİ GİRİŞİ 18 NİSAN'DA ERİŞİME AÇILACAK
Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Anadolu Üniversitesi "Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır." açıklamasında bulundu. Sınav sürecine ilişkin tüm bilgiler Anadolu Üniversitesi'nin resmi kanalları üzerinden paylaşılacak.