Anadolu parsı, Tunceli kırsalında ağaçta görüntülendi! İşte dikkat çeken fotoğraflar

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 12:00

Tunceli'de nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, kırsalda bir köylü tarafından ağaçta görüntülendi. Uzmanların da Anadolu parsı olarak onayladığı türe ilişkin konuşan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen, "Evet görüntüdeki hayvan, şüphesiz bir şekilde bir Anadolu parsı. Baş yapısı, kulak yapısı, karın altı desenleri ve özellikle ayak içindeki şu uzunlamasına siyahlığı pars olduğunu netleştiriyor" dedi.