Anadolu parsı, Tunceli kırsalında ağaçta görüntülendi! İşte dikkat çeken fotoğraflar

'ANADOLU PARSI, İLİMİZDE YAŞIYOR'

Avukat Barış Yıldırım şunları söyledi:

"Bir hemşerimiz kendi köylerinde hayvan otlatırken bir canlı türünü tespit ettiğini ve bu canlı türünü o güne kadar hiç görmediğini ifade etti. Görüntüleri incelediğimizde, bunun daha evvelden çeşitli bilirkişi raporlarında ilimizde de yaşadığına ilişkin işaretler bulunduğu belirtilen Anadolu parsı olduğunu değerlendirdik. Bunun üzerine bu görüntüleri uzman hocalarımıza gösterdik. Onlar da bu canlının Anadolu parsı olduğunu teyit ettiler. Ülkemiz ve Tunceli bakımından hayırlı olsun. Anadolu parsı, ilimizde yaşıyor. Bu türün yeryüzünde neslinin tükendiği sanılıyordu. Evrensel ölçekteki bu önemli türün, bu nadir türün yeniden yöremizde gözlemlenmiş olması bizler için büyük bir mutluluk. Bu yöre ekosisteminin özellikle korunması bakımından da çok önemli."