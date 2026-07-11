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Anadolu insanı yaz sıcağıyla böyle mücadele ediyordu: 'Bir kültürel miras sessizce kayboluyor'

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#Anadolu Geleneği#Kültürel Miras#Soğutma Sistemleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 12:31

Elektrikli buzdolapları ve klima gibi modern soğutma sistemleri hayata girmeden önce Anadolu insanının yaz sıcaklarıyla mücadelesinde en önemli yardımcılarından biri olan kar kuyuları, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.