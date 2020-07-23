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Magazin
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 16:37,

Amy Winehouse ölümünün dokuzuncu yıl dönümünde anılıyor

Bir dönem sadece müzik dünyasının değil magazin dünyasının da en renkli isimlerinden biriydi Amy Winehouse. Takvimler 2011 Yılının 23 Temmuz gününü gösterdiğinde hayranlarının inanmak istemediği haber geldi.

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1GERİDE ŞARKILARI KALDI
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GERİDE ŞARKILARI KALDI

Tıpkı kendisinden önceki efsane müzisyenler Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison gibi 27 yaşında hayata veda etmişti Amy Winehouse. Hayranlarının gönlünde hep buruk bir yeri olan "27'ler kulübü'ne girdi. Buğulu sesiyle bir daha şarkılarını söyleyemeyecekti.

2ÖLÜMÜNÜN DOKUZUNCU YILINDA ANILIYOR
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ÖLÜMÜNÜN DOKUZUNCU YILINDA ANILIYOR

Eşine az rastlanır bir ses rengine sahip bir yorumcu olan Winehouse, ölümünün dokuzuncu yılında anılıyor. Biz de hem onu hem de inişli- çıkışlı hayatını hatırlayalım istedik. 

3MÜZİK SEVGİSİ ANNEDEN
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MÜZİK SEVGİSİ ANNEDEN

14 Eylül 1983 yılında, kendisiyle aynı müzik sevgisini paylaşan eczacı bir annenin ve taksi şoförü bir babanın kızı olarak, Londra’nın kuzey bölgesindeki Southgate’te dünyaya geldi.

4KÜÇÜK YAŞTA CAZ MÜZİĞİYLE İLGİLENMEYE BAŞLADI
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KÜÇÜK YAŞTA CAZ MÜZİĞİYLE İLGİLENMEYE BAŞLADI

Southgate’in varoşlarında büyüyen Winehouse, çoğu caz müzisyeni olan akrabalarının da etkisiyle müzikle ilgilenmeye başladı. Eğitimine Southgate School’da başlayan Winehouse, daha sonra Ashmole School’a gitmek için okulundan ayrıldı.

5KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
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KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

13 yaşına geldiğinde ilk kez kendi gitarına sahip oldu ve bir sene içinde kendi bestelerini yapmaya başladı. Bu yıllar aynı zamanda Winehouse’un uyuşturucuyla tanışmaya başladığı yıllar oldu.

62003TE FRANK ALBÜMÜ GELDİ
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2003'TE FRANK ALBÜMÜ GELDİ

20 Ekim 2003 yılında, yapımcılığını Salaami Remi’nin üstlendiği albümü “Frank” albümü yayınlandı. Genel olarak caz etkileşimlerinin yer aldığı bu albümdeki bestelerin tamamının yapımında Winehouse’da etkin rol üstlendi.

7ÖDÜLLER ART ARDA
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ÖDÜLLER ART ARDA

Winehouse, iyi eleştiriler alan bu albümle adından söz ettirmeye başlamış oldu. “Frank” albümü ile 2004 yılında, İngiltere’nin en iyi kadın solisti ödülüne aday oldu. Aynı yıl Ivor Novello beste yarışmasında, en iyi modern beste ödülünü kazandı.

8BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ
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BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

İlk albümün yayınlanmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca beste yapmayan Winehouse, tekrar çalışmaya başlayarak 30 Ekim 2006 tarihinde “Back to Black” albümünü, yine Salam Remi’nin prodüktörlüğünde yayınladı. Bu albüm İngiltere listelerinde farklı zamanlarda bir numaraya çıkarak büyük bir başarı yakaladı.

9LİSTELERDE HIZLA YÜKSELDİ
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LİSTELERDE HIZLA YÜKSELDİ

Back to Black albümünün ardından gelen single çalışmalarından “Rehab”, ulusal listelerde 7 numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl MTV Müzik Ödülleri’nde gerçekleştirdiği performans sonrası bu şarkı, Time dergisi tarafından 2007 yılında, yılın en iyi on şarkısından biri olarak gösterildi.

10SESİYLE DÜNYAYI ETKİLEDİ
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SESİYLE DÜNYAYI ETKİLEDİ

8 Ocak 2007 tarihinde, aynı albümün ikinci single çalışması olan “You Know I’m No Good”u yayınlayan Winehouse’a şarkının rap vokallerinde Ghostface Killah eşlik etti.  Albümlerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmasının ardından, uluslararası ünü daha da artan Winehouse, bu ülkede yakaladığı başarı ile bir ilke imza atarak, gelmiş geçmiş en iyi çıkış yapan yabancı kadın vokal olarak nitelendirildi.

11İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLDİ
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İSTANBUL KONSERİ İPTAL EDİLDİ

20 Haziran 2011 akşamı İstanbul Maçka Küçük Çiftlik Park'ta bir konser vereceği açıklanan sanatçının, konser tarihinden 1 gün önce organizayon iptal edildi! Amy Winehouse'un Avrupa turnesi içerisinde son verdiği Belgrad konseri olaylı geçmişti.Ünlü sanatçı, 23 Temmuz 2011 cumartesi öğleden sonra saat 16 sıralarında İngiltere, Londra'daki evinde ölü bulunmuştur.

12İLİŞKİSİ HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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İLİŞKİSİ HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İnişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Blake Fielder Civil nedeniyle hayatı daha da çıkmaza giren Amy Winehouse'un tam da bu konuda ciddi ve olumlu adımlar attığı bir dönemdeki ölümü hayranlarını şoke etti. Cansız bedenini koruması Andrew Morris buldu.

13ŞÖHRET ONU BİTİRDİ
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ŞÖHRET ONU BİTİRDİ

Aslında son nefesini vermeden önceki dönemde Winehouse, hayata yeniden başlamayı, kötü alışkanlıklarını tamamen bırakmayı planlıyordu. Ama bir yandan tutkuları, bir yandan Blake Fielder-Civil ile karmaşık ilişkisi ve şöhretin insanı yiyip bitiren karanlık yüzü onu da genç yaşta tüketti.

14KIRIK BİR KALPLE BU DÜNYADAN GÖÇ ETTİ
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KIRIK BİR KALPLE BU DÜNYADAN GÖÇ ETTİ

Birçok hayranının ve müzik yazarının da dediği gibi "kırık bir kalple" bu dünyadan göç etti Winehouse.

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