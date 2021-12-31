Amorti nedir, nasıl belirlenir? Milli Piyango 2022 amorti rakamları belli oluyor

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti her çekilişte 2 adet belirleniyor. Biletin son numarası olan amorti 0’dan 9’a kadar her rakam olabilir.