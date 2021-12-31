Amorti nedir, nasıl belirlenir? Milli Piyango 2022 amorti rakamları belli oluyor
Bu akşam gerçekleşecek.2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye, amorti ve diğer kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango çekilişinin ikramiyeleri farklı saatlerde gerçekleşecek. Peki, Milli Piyango 2022 amorti rakamları saat kaçta açıklanacak? Peki, amorti nedir, Milli Piyango amorti rakamları nasıl belirlenir?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti her çekilişte 2 adet belirleniyor. Biletin son numarası olan amorti 0’dan 9’a kadar her rakam olabilir.