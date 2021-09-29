Amip nedir, ne demek? Beyin yiyen amip hakkında bilgiler
Beyin yiyen amip gündemde yer alan konulardan biri oldu. Halk arasında 'beyin yiyen amip' olarak bilinen tek hücreli canlının asıl adı 'naegleria fowleri' dir. Amip denilen mikroorganizmanın farklı alt türlerinden biridir. Peki, beyin yiyen amip nedir, nasıl bulaşır?
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Beyin yiyen amipin ne olduğu merak edilen konulardan biri oldu. Beyinde enfeksiyona yol açan ve vakaların genellikle ölümü ile sonuçlanan naegleria fowler’ın halk arasındaki adı beyin yiyen amiptir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Nurhayat Saydam, ‘Bulaşmasının tek yolu kirli suyun burnunuzdan içeri girmesidir.’ açıklamasında bulundu.
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Amip denilen mikroorganizma tek hücreli bir canlıdır ve birçok farklı alt türü mevcuttur. Örneğin bunlardan bir tanesi, ülkemizde de sık görülen ve dizanteri dediğimiz ağır bir ishal tablosuna yol açan türüdür. Beyin yiyen amip de denilen "Naegleria fowleri" türü ise çok daha nadir görülen ancak çok daha ölümcül olan bir amip türüdür.
Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.
Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar. Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir.
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Nurhayat Saydam konu ile ilgili, ‘Şunu bilmek gerekir ki, Naegleria ile kirlenmiş bir suyu içmekle bu amip size bulaşmaz. Bulaşmasının tek yolu kirli suyun burnunuzdan içeri girmesidir. Çok nadir olarak yeterince klorlanmamış yüzme havuzlarına başın daldırılması veya amip ile kirlenmiş çeşme suyu ile burnun temizlenmesi ile bulaşma olabilir. Naegleria'nın su buharı ya da havada asılı kalan aerosol damlacıklar yoluyla bulaştığı görülmemiştir.’ açıklamasında bulundu.