Amip nedir, ne demek? Beyin yiyen amip hakkında bilgiler

Amip denilen mikroorganizma tek hücreli bir canlıdır ve birçok farklı alt türü mevcuttur. Örneğin bunlardan bir tanesi, ülkemizde de sık görülen ve dizanteri dediğimiz ağır bir ishal tablosuna yol açan türüdür. Beyin yiyen amip de denilen "Naegleria fowleri" türü ise çok daha nadir görülen ancak çok daha ölümcül olan bir amip türüdür.



Naegleria fowleri hastalığında tek hücreli amip, beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli Naegleria fowleri, sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor.



Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar. Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir.



