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Cenker TEZEL
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 11:45 | 

Amine Gülşe, annesinin kopyası!

İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

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Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti...

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Amine Gülşe, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.

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İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

HÜRRİYET ARVİŞ, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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İpek Açar'ın 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül 19 yaşında bir genç kız!

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Aslı Gönül, Instagram sayfasında annesi ile fotoğrafını paylaştı. Anne kızın benzerliği görenleri şaşırttı...

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Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu annesi Süheyla Hanım ile birlikte çekilen üç tane fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Bekiroğlu'nun "analı- kızlı" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

INSTAGRAM

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Bekiroğlu ile annesi Süheyla Hanım'ın genç görünümü ve ikisinin birbirine benzerliği de takipçilerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

INSTAGRAM

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Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.

Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.

INSTAGRAM

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INSTAGRAM

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Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının annesiyle olan benzerliği dikkat çekti.

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Annesi Jale Ediz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Annem ve ben" notunu düştü.

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İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süredir yurt-dışında olan Yasemin Allen annesi Suna Yıldızoğlu’na kavuştu.

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Baş başa bir gün geçiren anne-kız birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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Yasemin Allen da annesi Suna Yıldızoğlu'nun mesleğini seçip oyuncu olmuştu.

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Ünlü Fransız yıldız Juliette Binoche annesi ve anneannesinin geçmiş yıllarda çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. "Annem ve büyükannem: Teşekkürler" notuyla yaptığı bu paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ama sonra annesi olduğu ortaya çıkınca "Ne kadar da annene benziyorsun. İkiz gibisiniz" yorumları geldi.

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Birçok takipçisi annesinin fotoğrafını görünce onu Binoche sandıklarını söyleyerek "İkiz gibisiniz" yorumu yaptı.

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Gisele Bundchen de annesinin (solda) kopyası gibi.

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Ashley Graham ve annesi.

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Olga Kurylenko'nun annesi onu film setlerinde de yalnız bırakmıyor.

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Oyuncu Gizem Karaca annesi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Annesinin yeni yaşını kutlayan Karaca, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem! İyi ki benim annem olmuş... Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara..."

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Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek.

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Birce Akalay ile annesi Yasemin Ergün

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Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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Sevilen şarkıcı Demet Sağıroğlu paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla annesinin doğum gününü kutladı.

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‘İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum. ‘ mesajıyla bu fotoğrafını yayınlayan Sağıroğlu’na ve annesine takipçileri iyi dileklerde bulundu.

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Buse Terim kızı Nil'in kendisine olan benzerliğini yıllar önce çekilen bir fotoğrafla gözler önüne serdi.

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Terim kendi çocukluk fotoğrafını "Artık kızımın bana da benzediğini kabul eder misiniz? notu ile paylaştı.

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Şebnem Çapa 17 yaşında çekilen fotoğrafını kızı Ceylan'ın aynı yaştaki fotoğrafı ile karşılaştırdı.

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Anne Çapa, fotoğrafın altına "İkimizde 17 benziyor muymuşuz?" notunu düştü.

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Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül annesiyle birlikte çektiği bu pozun Instagram hesabında paylaştı.

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Genç oyuncu Türkü Turan da sık sık annesiyle çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor

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Meryem Uzerli'nin babası Türk annesi Alman.

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Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan ünlülerden biri de Selma Ergeç.

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Ergeç'in annesi en mutlu gününde yanındaydı.

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Elçin Sangu annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Insragram sayfasında paylaştı.

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Elçin Sangu'nun 'Anne anne anneciğimmm' notuyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.

Genç oyuncunun takipçileri, anne Sangu'ya da övgüler yağdırdı.

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Ev hanımı Hülya Hanım'ın kızı oyunculuğu ve sunuculuğu ile göz dolduran başarılı bir isim.

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Magazin basınına uzak kalmayı tercih eden Hülya Hanım, Berna Laçin'in annesi.

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Ev hanımı olan Asuman Şıkel'in kızı ünlü bir manken.

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İlk kez Çağla Şıkel'in birincilik tacını taktığı gece görüntülenen Asuman hanım kızını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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Naime Hanım'ın kızı delicesine sevdiği adamla evlenip, podyumlara veda eden ünlü bir manken.

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Kızıyla duyduğu gururu her fırsatta dile getiren Naime Hanım, Demet Şener'in annesi...

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