Amerika'da neler oluyor? George Floyd protestolarında son durum (8 Haziran)
ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar 13'üncü gününe girdi. 46 yaşındaki George Floyd'un polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti. Peki, Amerika'da neler oluyor? İşte George Floyd protestolarında son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ABD'de Floyd'un ölümü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve 100 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine dair ulusal krizlerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Cumhuriyetçilerin yüzde 48'i protestoların kendilerini Floyd'un öldürülmesindeki koşullardan daha fazla rahatsız ettiğini belirtirken, Demokratların yüzde 81'i tam tersini söylüyor.
Halkın yüzde 80'i Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin kontrolden çıktığını düşünüyor.
2
Abone Ol
Demokratların yüzde 75'i Kovid-19 salgınının önüne geçilmesinin ve normale dönülmesinin bir yıldan uzun süreceğini belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren Cumhuriyetçilerin yüzde 32'si salgının kontrol altına alındığı görüşünü paylaşıyor.
Anket sonuçlarına göre, Trump'ın icraatlarına destek nisana göre yüzde 1 gerileyerek yüzde 45'e düşse de yaşanan krizler destek oranını çok fazla değiştirmedi. Demokrat başkan adayı Joe Biden'a ise halkın yüzde 49'ı destek veriyor.
Ekonomi ve işsizlik gibi konulara çözüm için Amerikalıların yüzde 48'i Trump'ı seçerken, yüzde 35'i Biden'a güveniyor.
Rusya soruşturması, azil süreci, salgın ve protestolar döneminde yapılan 18 anket sonucuna göre ise Trump'a destek yüzde 43 ile 47 arasında seyrediyor.
ABD'de polis reformu seslerinin yükseldiği Floyd protestolarının barışçıl geçmesi nedeniyle birçok kentte sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
3
Abone Ol
Trump Washington'da ulusal muhafızların geri çekilmesi için talimat verdi
ABD Başkanı Donald Trump ise 10 gündür protestoların devam ettiği Washington'da ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi.
Başkentteki protestolara Evanjelik Kilisesinin yüzlerce mensubu da katıldı.
Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'te ise göstericilerin polis departmanının tasfiye edilmesi talebine hayır diyen Belediye Başkanı Jacob Frey yuhalanarak alandan ayrıldı.
Virginia'da ise dün gece Amerikan iç savaşı sırasındaki Konfederasyon ordusu generali Carter Wickham'a ait heykel yıkıldı.
4
Abone Ol
Öte yandan Demokrat Başkan adayı Joe Biden ise Floyd'un 9 Haziran'da Houston'daki cenaze töreninin ''korumalar ve aşırı güvenlik önlemleri nedeniyle aksamaması'' için pazartesi günü Floyd'un ailesini ziyaret edecek.
Houston Üniversitesi, Floyd'un anma törenine katılmak isteyenler için pazartesi günü dersleri iptal ettiğini duyurdu.
46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.
Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.