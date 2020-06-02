Amerika'da neler oldu? ABD'deki George Floyd eylemlerinde son durum

Minnesota’da acil durum ilan edildi Minnesota Valisi Tim Walz, Minneapolis’te devam eden protestolarla mücadelede polisin yetersiz kalması üzerine 28 Mayıs'ta eyalet genelinde acil durum ilan etti ve eyaletin Ulusal Muhafız Birliğini aktive ettiğini duyurdu.



Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığına, Floyd’un gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini söyledi.



Minneapolis'te tekrar toplanan göstericiler, bu defa Floyd'un ölümüne sebep olan polislerin görev yaptığı 3. bölge polis merkezine yürüdü, içeri girerek binayı ateşe verdi. Polisler, binlerce göstericinin bulunduğu kalabalığa göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmeye çalıştı.



Trump, gösterilerin 3. gecesinde polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanması üzerine Twitter'dan, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem. Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini paylaştı.



Trump, ordunun Minnesota güvenlik güçlerinin yanında olduğunu söyleyerek, “Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir.” uyarısında bulundu.Floyd'un ölümünün üzerine Minneapolis’te başlayan protestolar diğer şehirlerde de şiddetlenmeye başladı. Aynı gece Los Angeles’ta, Memphis'te göstericiler polislerle çatıştı. New York’ta 40’a yakın protestocu gözaltına alındı. Ohio'da Eyalet Meclisinin camları kırıldı.