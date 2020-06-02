Amerika'da neler oldu? ABD'deki George Floyd eylemlerinde son durum
ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ediyor. 3 aydır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden ülkede New York dahil bazı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü ABD'de protestolar sınırları aştı. Peki, Amerika'da neler oldu? işte, ABD'deki George Floyd eylemlerinde son durum..
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ABD kendini son bir haftadır siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle protestoların içinde buldu. Son anı kayıt altına alınan ve 'nefes alamıyorum' sözleriyle hafızalara kazınan Geroge Floyd’un öldürülmesi ABD’de birden ırkçılık protestolarına dönüştü.
Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan videolara göre, 20 dolar değerinde bir sahtecilik şüphesiyle gözaltına alınmak istenirken Floyd, beyaz polisin dizini ensesine basması sonucu nefesi kesilerek hareketsiz kaldı.
Floyd’un, dakikalarca "Lüften, nefes alamıyorum, lütfen!" şeklinde yalvarmasına, etraftakilerin uyarı ve tepkilerine rağmen polisin acil sağlık ekipleri gelene kadar pozisyonunu değiştirmediği görüldü.
Beyaz polisin yaklaşık 9 dakika boyunca ensesine basarak beklediği Floyd’un ambulansla kaldırıldığı hastanede kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
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Floyd’un ölümüne neden olan polis cinayetle yargılanacak
Floyd’u gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin cuma günü gözaltına alındı. Bölge Başsavcısı Mike Freeman, Chauvin’in üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmekten yargılanacağını, diğer üç polisle ilgili soruşturmanın da devam ettiğini söyledi.
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, protestolar sırasında gerçekleşen kundaklama ve yağma hadiselerinin önüne geçilmesi için saat 20.00 - 06.00 arası kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.Ancak göstericiler, yasağı dinlemeyerek yine sokaklara indi, gece boyu polisle çatışmalar devam etti.
Washington DC'de düzenlenen protestoda Beyaz Saray'a yürümek isteyen göstericilere polis arasında arbede çıktı. Göstericilerden bazıları ellerindeki Amerikan bayraklarını ateşe verirken, Başkanı korumakla görevli Amerikan Gizli Servisi takviye kuvvet talebinde bulundu.
Dışarıdaki gösteriler sırasında bir ara Başkan Trump'ın gizli servis tarafından acilen kısa bir süreliğine yeraltındaki sığınağa götürüldüğü de haberlere yansıdı.
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"Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı"
Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği görüntüler ertesi gün sosyal medyada yayıldıkça büyük tepki topladı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olay nedeniyle siyahi toplumundan özür diledi ve "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." dedi.
Olaya karışan 4 polis hemen açığa alınırken haklarında Hennepin ilçesi savcılığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Floyd'un ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Floyd’un kameralar önünde boynuna basılarak ölümüne neden olan polislere yönelik infial ise gittikçe büyüdü. Ülkede siyahilere yönelik orantısız polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarının fitili ateşlendi.
Minneapolis Belediye Başkanı Frey, tepkileri dindirmek için olayın üzerinden 24 saat geçmeden bu defa Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu.Aynı gün Floyd’un ailesi ABD’deki ulusal televizyonlara çıkarak, olaya karışan polislerin işine son verilmesinin yeterli olmadığını vurguladı, 4 polisin cinayetten yargılanmasını talep etti.
Bir grup protestocu ilk kez Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak, "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis şiddetini protesto etti. 4 polisin görev yaptığı polis merkezine yürümek isteyen protestocular plastik mermi ve göz yaşartıcı kapsüllerle engellendi. Protestocular etraftaki bazı dükkanların camlarını kırdı, polis araçlarına zarar verdi.
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Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı
46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı yansıtan görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.
Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.
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Minnesota’da acil durum ilan edildi
Minnesota Valisi Tim Walz, Minneapolis’te devam eden protestolarla mücadelede polisin yetersiz kalması üzerine 28 Mayıs'ta eyalet genelinde acil durum ilan etti ve eyaletin Ulusal Muhafız Birliğini aktive ettiğini duyurdu.
Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığına, Floyd’un gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini söyledi.
Minneapolis'te tekrar toplanan göstericiler, bu defa Floyd'un ölümüne sebep olan polislerin görev yaptığı 3. bölge polis merkezine yürüdü, içeri girerek binayı ateşe verdi. Polisler, binlerce göstericinin bulunduğu kalabalığa göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmeye çalıştı.
Trump, gösterilerin 3. gecesinde polis merkezinin ateşe verilmesi ve bazı iş yerlerinin yağmalanması üzerine Twitter'dan, "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem. Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini paylaştı.
Trump, ordunun Minnesota güvenlik güçlerinin yanında olduğunu söyleyerek, “Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir.” uyarısında bulundu.Floyd'un ölümünün üzerine Minneapolis’te başlayan protestolar diğer şehirlerde de şiddetlenmeye başladı. Aynı gece Los Angeles’ta, Memphis'te göstericiler polislerle çatıştı. New York’ta 40’a yakın protestocu gözaltına alındı. Ohio'da Eyalet Meclisinin camları kırıldı.
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En az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı var
Amerikan medyasının derlediği haberlere göre Floyd protestolarında 7. gün geride kalırken, ülke genelinde en az 40 kentte pazartesi gecesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı bildirildi.
Başkent Washington ve New York da dahil ülkenin önde gelen birçok kenti yeni haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamış oldu. Söz konusu kentlerin çoğunda salı gecesi de aynı yasak uygulanmaya devam edecek.
Benzer şekilde en az 23 kentte de Ulusal Muhafız Birliklerinin polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.