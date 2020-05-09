Amerika'da 3 çocuklu hayat... Yeliz Okur: Maceracı ve anlayışlı anneyim
Eski basketbolcu Mehmet Okur’un eşi Yeliz Okur, MAG dergisinin mayıs sayısına konuk oldu. Okur, Anneler Günü’ne özel çocuklarıyla ilişkisini anlattı.
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YAŞAMINI ailesiyle Amerika’da sürdüren Yeliz Okur, annelikle beraber hayatının değiştiğini söyledi...
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“İlk kez 27 yaşında anne oldum. İlk bebeğim Melisa’mda kolik vardı, tecrübesizdim. O yüzden ilk 2 yılım oldukça zor geçti. O dönem en yakın arkadaşım musluk (su sesi) ve saç kurutma makinasıydı. Kaygıdan ağladığım, kendimi çaresiz hissettiğim anların sayısı oldukça fazlaydı."
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Mükemmel değilim
"Şimdilerde ise 13 yaşındaki bir genç kıza anlayışlı bir anne olabilmeye; 10 yaşındaki sporla yaşayan Yiğit’e maceracı bir anne olabilmeye ve 5 yaşındaki çılgın, enerji dolu Mert’e oyuncu bir anne olabilmeye çalışıyorum."
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"Mükemmel değilim. Hatalar yaptığım, kendimle kavga ettiğim dönemler çokça oluyor ama yine de pes etmeyip her gün onlarla beraber öğrenmeye ve büyümeye devam ediyorum.”
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ABD’nin San Diego kentinde yaşayan Okur çiftinin, Melisa (13), Yiğit (10) ve Mert (5) adında 3 çocuğu var.