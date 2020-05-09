Amerika'da 3 çocuklu hayat... Yeliz Okur: Maceracı ve anlayışlı anneyim

“İlk kez 27 yaşında anne oldum. İlk bebeğim Melisa’mda kolik vardı, tecrübesizdim. O yüzden ilk 2 yılım oldukça zor geçti. O dönem en yakın arkadaşım musluk (su sesi) ve saç kurutma makinasıydı. Kaygıdan ağladığım, kendimi çaresiz hissettiğim anların sayısı oldukça fazlaydı."