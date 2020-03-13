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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 13 Mart 2020 - 14:02, /

Ameliyatlarda başarı yerli "sanal ameliyathane" ile artacak

Sanal gerçeklik ve diğer yeni nesil teknolojiler, sağlık alanındaki eğitimlerin dijitalleşmesini sağlayarak ameliyatların başarısına olumlu katkı sağlıyor.

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