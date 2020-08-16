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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 09:30,

Ünlü Hollywood yıldızının İstanbul'da cami turu

Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti.

Instagram, Backgrid UK 

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1SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.

2CAMİLERİN BÜYÜSÜ
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CAMİLERİN BÜYÜSÜ

İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında "gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.

3DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM
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'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'

Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.

4TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
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TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.

5ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
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ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL

Amber Heard. eşki eşi Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce Bodrum'a gelmişti. Sonra da İstanbul'a geçti.

6GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI
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GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI

Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

7TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
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TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI

Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.

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