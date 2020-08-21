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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 09:22 | 

Amber Heard Kapadokya'ya geçti: Türkiye'yi karış karış geziyor

Ünlü Hollywood yıldızı Amber Heard, Bodrum ve İstanbul'dan sonra şimdi de Kapadokya'ya geçti.

Instagram

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1KARIŞ KARIŞ GEZİYOR
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KARIŞ KARIŞ GEZİYOR

Son dönemde genellikle eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, bütün o gerilimli günlerin acısını Türkiye tatilinde çıkarıyor.

2KAPADOKYAYA GEÇTİ
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KAPADOKYA'YA GEÇTİ

Depp ile kanun önünde karşı karşıya geldiği Londra'daki davanın ardından soluğu Bodrum'da alan Heard, daha sonra İstanbul'a geçti. Kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen 34 yaşındaki Heard, sonra da Kapadokya'ya geçti.

3SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Amber Heard, sosyal medya sayfasından Kapadokya'ya gezdiği yerlerde çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

4BEĞENİ YAĞDI
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BEĞENİ YAĞDI

Heard, gördükleri karşısında nefesinin kesildiğini ifade etti. Takipçileri yıldızın bu paylaşımlarına çok sayıda beğeni yağdırdı.

5HAYRAN BAKIŞLARLA İZLEDİ
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HAYRAN BAKIŞLARLA İZLEDİ

 Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'un önemli tarihi ve turistik yerlerini gezen 34 yaşındaki Heard, Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.

6BURAYI ZİYARET ETTİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM
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BURAYI ZİYARET ETTİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM

Heard "Aya Sofya'nın içinde yıllara bakalabilirsiniz ve asla sıkılmazsınız" diye yazdı. Heard, Ayasofya'nın bir süre önce ibadete açıldığını ve burayı ziyaret ettiği için şanslı hissettiğini de belirtti. 

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Amber Heard Ayasofya'yı ziyaret etti: Şanslıyım ki burayı gördüm

8TATİL MUTLULUĞU
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TATİL MUTLULUĞU

Amber Heard, daha önce de Ayasofya'nın önünde çekilen bu pozuna sosyal medya sayfasında yer vermişti.

9BOĞAZDA TEKNE TURU
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BOĞAZ'DA TEKNE TURU

Eski eşi Johnny Depp ile Londra'da kanun önünde hesaplaşan Amber Heard, ardından da Türkiye'ye tatile geldi. Önce Bodrum'a giden 34 yaşındaki Heard, sonra da İstanbul'a geçti. Güzel oyuncu, İstanbul tatilini ve gezip gördüğü yerleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

10ÖNCE ÜNLÜ CAMİLERİ GEZDİ
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ÖNCE ÜNLÜ CAMİLERİ GEZDİ

Önce Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, dün de tekneyle Boğaz turu yaptı.

11SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Amber Heard, tekne gezintisi sırasında çekilen hem kendi görüntülerini hem de çevrenin görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı.

12İSTANBULU SEVDİ
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İSTANBUL'U SEVDİ

Heard paylaşımlarından birine de "Burayı seviyorum" notunu yazdı.

13İSTANBUL TURU SÜRÜYOR
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İSTANBUL TURU SÜRÜYOR

Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'u gezen Heard, önce Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti.

14SÜLEYMANİYE CAMİİNİ ZİYARET ETTİ
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SÜLEYMANİYE CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Heard, rehberin anlattıklarını dinleyip ona yapının tarihçesi ile ilgili sorular sordu. Heard'ün Süleymaniye Camii'ni ziyareti sırasında çizgili çoraplar giydiği görüldü.

15BAHARAT AVI
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"BAHARAT AVI"

Heard, Mısır Çarşısı'nda çektiği bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı.

16SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

 Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.

Instagram, Backgrid UK 

17CAMİLERİN BÜYÜSÜ
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CAMİLERİN BÜYÜSÜ

İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında "gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.

18DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM
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'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'

Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.

19TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
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TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI

Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.

20ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
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ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL

Amber Heard. eşki eşi Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce Bodrum'a gelmişti. Sonra da İstanbul'a geçti.

21GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI
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GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI

Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.

22TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
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TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI

Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.

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Amber Heard İstanbul'a aşık oldu

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