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BACKGRID UK, BACKGRID USA
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 16:52 | 

Amber Heard cezaevine mi girecek?

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki "hesaplaşma" farklı bir boyuta taşındı.

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1SULAR DURULMUYOR

SULAR DURULMUYOR

Kısa süren bir evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki sular durulmak bilmiyor. Ortaya atılan iddia ise eğer bilgi tarifatı yaptığı kanıtlanırsa Heard'ün cezaevine bile girebileceği yönünde.

2SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alman Bild gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaya göre Los Angeles polisi, Amber Heard hakkında bir soruşturma başlattı.

3DOĞRULARI MI SÖYLEDİ

DOĞRULARI MI SÖYLEDİ?

Polis, 35 yaşındaki Heard'ün, 2016 yılında Johnny Depp ile yaşadığını ileri sürdüğü tartışmanın doğru olup olmadığını araştırıyor.

4BİLGİ TAHRİFATI ARAŞTIRILIYOR

BİLGİ TAHRİFATI ARAŞTIRILIYOR

Tekrar incelemeye alınan konu, Heard'ün bu tartışmayla ilgili herhangi bir bilgi tahrifatında bulunup bulunmadığı.

5KURGU İDDİASI

KURGU İDDİASI

Johnny Depp'in avukatı da bu araştırmayı doğruladı. Avukat Adam Waldman, Amber Heard'ün bu olayı kurguladığını savundu.

6DEPPİN AVUKATI KONUŞTU

DEPP'İN AVUKATI KONUŞTU

Uzun süredir Johnny Depp'in avukatı olan Waldman, "Amber Heard ve arkadaşı Rocky Pennington, Johnny Depp'e yönelik taciz iddiasını kanıtlamak için 21 Mayıs'ta olay mahallini kurguladı" iddiasında bulundu. 

7HESAPLAŞMA BİTMEDİ

HESAPLAŞMA BİTMEDİ

 Sadece iki yıl evli kaldılar ama aralarındaki düşmanlık bir türlü bitmek bilmiyor. Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 ile 2017 arasında süren evlilikleri çoktan bitti. Ama görünüşe göre eski çift, birbirleriyle hesaplaşmayı tam olarak bitiremedi.

8ÖNCE DEPP KADRODAN ÇIKARILDI

ÖNCE DEPP KADRODAN ÇIKARILDI

Kendisini "eşini döven biri" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı tazminat davasını kaybeden Depp, bunun ardından önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) adlı filmin kadrosundan çıkarıldı.

9YİNE DE ÜCRETİNİ ALIYOR

YİNE DE ÜCRETİNİ ALIYOR

Her ne kadar filmden kovulsa da yapımcı şirketle anlaştığı 10 milyon dolarlık ücretini alacak Depp ama eski eşi Heard ile boşanma davası sırasında yaşananlar onun kariyerini de olumsuz etkiledi.

10ESKİ EŞİNİN DE KADRODAN ÇIKARILMASINI İSTEMİŞ

ESKİ EŞİNİN DE KADRODAN ÇIKARILMASINI İSTEMİŞ

Öte yandan Johnny Depp'in geçmişte eski eşi Amber Heard'ün de kariyerine darbe vurmak için bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Depp, Heard'ün Jason Momoa ile başrol paylaştığı Aquaman filminin kadrosundan çıkarılması için girişimde bulundu.

11YAPIMCI KARDEŞİNE MESAJ ATMIŞ

YAPIMCI KARDEŞİNE MESAJ ATMIŞ

Johny Depp, Aquaman filminin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye bir telefon mesajı göndererek Amber Heard'ün filmden kovulmasını istedi. Depp, kız kardeşine eski eşi Heard'ü kast ederek "Onun değiştirilmesini istiyorum" diye yazdı. Fakat belli ki yapım şirketi bunu ciddiye almadı. Çünkü Heard yeni çekilecek halkanın da kadrosunda yer alıyor.

12DEPPİN HAYRANLARI DA KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

DEPP'İN HAYRANLARI DA KAMPANYA BAŞLATMIŞTI

Bu arada Johnny Depp'in hayranları da aktörün Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarılmasından sonra Heard'ün de Aquaman'den atılmasını isteyen bir imza kampanyası başlattı.

13DAVAYI KAYBETTİ

DAVAYI KAYBETTİ

Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti.

14ERKEKLER DE ŞİDDETE UĞRAR

ERKEKLER DE ŞİDDETE UĞRAR

İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

15DEPP ŞİDDET KURBANI İDDİASI

DEPP ŞİDDET KURBANI İDDİASI

İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.

16KARİYERİ SARSILDI

KARİYERİ SARSILDI

Eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in kariyeri de tepetaklak gitmeye başladı.

17KADRODAN ÇIKARILDI

KADRODAN ÇIKARILDI

Son olarak The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.

18YAPIM ŞİRKETİ İSTEDİ

YAPIM ŞİRKETİ İSTEDİ

Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.

19HAYATIM VE KARİYERİM BÖYLE BİTMEYECEK

'HAYATIM VE KARİYERİM BÖYLE BİTMEYECEK'

57 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı.

20YERİNE MORTENSEN GELDİ

YERİNE MORTENSEN GELDİ

İstifayı doğrulayan Warner Bros. yetkilileri de “Johny’e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.” dedi. Depp'in yerine kadroya Viggo Morsenten dahil oldu.

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