Amber Heard cezaevine mi girecek?

Kısa süren bir evliliğin ardından olaylı bir şekilde boşanan Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki sular durulmak bilmiyor. Ortaya atılan iddia ise eğer bilgi tarifatı yaptığı kanıtlanırsa Heard'ün cezaevine bile girebileceği yönünde.
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SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Alman Bild gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaya göre Los Angeles polisi, Amber Heard hakkında bir soruşturma başlattı.
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DOĞRULARI MI SÖYLEDİ?
Polis, 35 yaşındaki Heard'ün, 2016 yılında Johnny Depp ile yaşadığını ileri sürdüğü tartışmanın doğru olup olmadığını araştırıyor.
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BİLGİ TAHRİFATI ARAŞTIRILIYOR
Tekrar incelemeye alınan konu, Heard'ün bu tartışmayla ilgili herhangi bir bilgi tahrifatında bulunup bulunmadığı.
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KURGU İDDİASI
Johnny Depp'in avukatı da bu araştırmayı doğruladı. Avukat Adam Waldman, Amber Heard'ün bu olayı kurguladığını savundu.
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DEPP'İN AVUKATI KONUŞTU
Uzun süredir Johnny Depp'in avukatı olan Waldman, "Amber Heard ve arkadaşı Rocky Pennington, Johnny Depp'e yönelik taciz iddiasını kanıtlamak için 21 Mayıs'ta olay mahallini kurguladı" iddiasında bulundu.
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HESAPLAŞMA BİTMEDİ
Sadece iki yıl evli kaldılar ama aralarındaki düşmanlık bir türlü bitmek bilmiyor. Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 ile 2017 arasında süren evlilikleri çoktan bitti. Ama görünüşe göre eski çift, birbirleriyle hesaplaşmayı tam olarak bitiremedi.
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ÖNCE DEPP KADRODAN ÇIKARILDI
Kendisini "eşini döven biri" diye nitelendiren İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı tazminat davasını kaybeden Depp, bunun ardından önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) adlı filmin kadrosundan çıkarıldı.
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YİNE DE ÜCRETİNİ ALIYOR
Her ne kadar filmden kovulsa da yapımcı şirketle anlaştığı 10 milyon dolarlık ücretini alacak Depp ama eski eşi Heard ile boşanma davası sırasında yaşananlar onun kariyerini de olumsuz etkiledi.
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ESKİ EŞİNİN DE KADRODAN ÇIKARILMASINI İSTEMİŞ
Öte yandan Johnny Depp'in geçmişte eski eşi Amber Heard'ün de kariyerine darbe vurmak için bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Depp, Heard'ün Jason Momoa ile başrol paylaştığı Aquaman filminin kadrosundan çıkarılması için girişimde bulundu.
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YAPIMCI KARDEŞİNE MESAJ ATMIŞ
Johny Depp, Aquaman filminin yapımcılarından biri olan kız kardeşi Christie Dembrowzki'ye bir telefon mesajı göndererek Amber Heard'ün filmden kovulmasını istedi. Depp, kız kardeşine eski eşi Heard'ü kast ederek "Onun değiştirilmesini istiyorum" diye yazdı. Fakat belli ki yapım şirketi bunu ciddiye almadı. Çünkü Heard yeni çekilecek halkanın da kadrosunda yer alıyor.
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DEPP'İN HAYRANLARI DA KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
Bu arada Johnny Depp'in hayranları da aktörün Fantastik Canavarlar filminin kadrosundan çıkarılmasından sonra Heard'ün de Aquaman'den atılmasını isteyen bir imza kampanyası başlattı.
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DAVAYI KAYBETTİ
Johnny Depp'in, İngiliz The Sun gazetesine karşı açtığı davayı kaybetmesinden sonra önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastic Beasts serisinin üçüncü halkasından kovulduğu açıklandıktan sonra hayranları da hemen harekete geçti.
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ERKEKLER DE ŞİDDETE UĞRAR
İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.
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DEPP ŞİDDET KURBANI İDDİASI
İmza kampanyasında erkeklerin de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddet kurbanı olduğu belirtilerek "Bu durum kabul edilmeli ve buna karşı bir eylem planı oluşturulmalı" denildi. Kampanyanın sloganı ise "Doğru olanı yapın ve Amber Heard'ü Aquaman 2'nin kadrosundan çıkarın" oldu.
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KARİYERİ SARSILDI
Eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve açtığı davayı kaybeden Johnny Depp'in kariyeri de tepetaklak gitmeye başladı.
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KADRODAN ÇIKARILDI
Son olarak The Sun gazetesine açtığı ‘iftira’ davasını kaybeden ve eski eşi Amber Heard’e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edilen Johnny Depp, önemli rollerinden birini üstlendiği Fantastik Canavarlar serisindeki Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.
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YAPIM ŞİRKETİ İSTEDİ
Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini de açıkladı. Yani bir anlamda yeni filminden kovulmuş oldu. Bu durum da bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorumlandı.
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'HAYATIM VE KARİYERİM BÖYLE BİTMEYECEK'
57 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Warner Bros. tarafından Fantastik Canavarlar’daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere’deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak” diye yazdı.
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YERİNE MORTENSEN GELDİ
İstifayı doğrulayan Warner Bros. yetkilileri de “Johny’e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek.” dedi. Depp'in yerine kadroya Viggo Morsenten dahil oldu.