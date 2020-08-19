Amber Heard Ayasofya'yı ziyaret etti: Şanslıyım ki burayı gördüm
İstanbul tatilini sürdüren ünlü oyuncu Amber Heard, bu kez de Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
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HAYRAN BAKIŞLARLA İZLEDİ
Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'un önemli tarihi ve turistik yerlerini gezen 34 yaşındaki Heard, Ayasofya Camii ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.
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BURAYI ZİYARET ETTİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM
Heard "Aya Sofya'nın içinde yıllara bakalabilirsiniz ve asla sıkılmazsınız" diye yazdı. Heard, Ayasofya'nın bir süre önce ibadete açıldığını ve burayı ziyaret ettiği için şanslı hissettiğini de belirtti.
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Amber Heard Ayasofya'yı ziyaret etti: Şanslıyım ki burayı gördüm
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TATİL MUTLULUĞU
Amber Heard, daha önce de Ayasofya'nın önünde çekilen bu pozuna sosyal medya sayfasında yer vermişti.
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BOĞAZ'DA TEKNE TURU
Eski eşi Johnny Depp ile Londra'da kanun önünde hesaplaşan Amber Heard, ardından da Türkiye'ye tatile geldi. Önce Bodrum'a giden 34 yaşındaki Heard, sonra da İstanbul'a geçti. Güzel oyuncu, İstanbul tatilini ve gezip gördüğü yerleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
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ÖNCE ÜNLÜ CAMİLERİ GEZDİ
Önce Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Süleymaniye Camii ve Mısır Çarşısı'nı gezen Heard, dün de tekneyle Boğaz turu yaptı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Amber Heard, tekne gezintisi sırasında çekilen hem kendi görüntülerini hem de çevrenin görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı.
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İSTANBUL'U SEVDİ
Heard paylaşımlarından birine de "Burayı seviyorum" notunu yazdı.
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İSTANBUL TURU SÜRÜYOR
Özel bir rehber eşliğinde İstanbul'u gezen Heard, önce Süleymaniye Camii'ni ziyaret etti.
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SÜLEYMANİYE CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Heard, rehberin anlattıklarını dinleyip ona yapının tarihçesi ile ilgili sorular sordu. Heard'ün Süleymaniye Camii'ni ziyareti sırasında çizgili çoraplar giydiği görüldü.
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"BAHARAT AVI"
Heard, Mısır Çarşısı'nda çektiği bir videoyu da sosyal medya sayfasından paylaştı.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından önce Bodrum'a geldi sonra da İstanbul'a geçti. 34 yaşındaki Heard, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya sayfasının hem "hikayeler" bölümünden hem de ana sayfasından paylaştı.
Instagram, Backgrid UK
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CAMİLERİN BÜYÜSÜ
İstanbul'un ünlü camilerini gezen Amber Heard, paylaşımında "gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini" belirtti.
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'DAHA FAZLA AŞIK OLAMAZDIM'
Güzel oyuncu "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı.
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TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞDI
Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.
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ÖNCE BODRUM SONRA İSTANBUL
Amber Heard. eşki eşi Johnny Depp ile karşı karşıya geldiği davanın görüldüğü Londra'dan sonra önce Bodrum'a gelmişti. Sonra da İstanbul'a geçti.
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GERGİN GÜNLER GERİDE KALDI
Depp, kendisini "eşine şiddet uygulamakla "suçlayan İngiliz The Sun gazetesine dava actı. Bu davanın duruşmaları da eski çifti karşı karşıya getirdi. Heard ve Depp mahkeme salonunda birbirlerini aile içi şiddetle suçladı.
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TÜRKİYE TATİLİNDE STRES ATTI
Duruşmaların gergin havasından kurtulmak için bir süre Londra'da gezen Heard daha sonra da Bodrum'a geçti. Oradan da İstanbul'a geldi.