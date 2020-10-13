Amazon Prime indirim günleri başladı: İşte fiyatı düşen elektronik ürünler
Amazon Prime ürünleri bugün özel indirimlerle kullanıcılara sunuluyor. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken ve mutlaka göz atmanız gereken o elektronik ürünler...
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Asus Geforce ROG-STRIX-RTX2060
Önceki nesil ekran kartlarından 6 kata kadar daha fazla performans sağlayan Asus Geforce ROG-STRIX-RTX2060 serisi kartlar, gerçek zamanlı ray tracing ve yapay zekanın gücünü oyunlara taşıyor. NVIDIA Shadowplay ile yüksek kaliteli oyun içi videolar, ekran görüntüleri ve canlı yayınlar da bu kartla mümkün hale geliyor.
Sennheiser'ın popüler kulaklıklarından biri olan Momentum True Wireless kulaklık, Otomatik AÇ/KAPAT özelliği sayesinde kutusuna geri koyduğunuzda kendini şarj ederken, diğer yandan uçlardan birini kulağınızdan çıkardığınız gibi müziği durdurur, kulağınıza koyduğunuz anda yeniden başlatır.
Telefonların en büyük sorunlarından biri ekranda meydana gelen kılcal çiziklerdir. Ancak Microsonic'in geliştirdiği bu özel ekran koruyucu, oldukça şeffaf bir yapıya sahip olduğundan gözünüze çarpmaz ve telefonunuzun ekranını korur.
Zenginleştirilmiş ses kalitesiyle dikkat çeken Sennheiser CX 300S Kulak İçi Kırmızı Kulaklık, güçlü pasif gürültü engelleme özelliğiyle gürültü sorununu ortadan kaldırıyor. Tek tuşlu olan ürün, mikrofonlu kumanda yapısıyla da dikkat çekiyor.
Ultra geniş izleme açılarından net, doğru renk ve güvenilir görüntü sağlayan ürün, 4K çözünürlük ve tümleşik IPS paneli sayesinde ultra yüksek çözünürlüklü içerikleri oldukça iyi bir şekilde ekrana yansıtıyor. Şu sıralar 4K monitör arıyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.
Boşaltma deliği ile suya dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken ürün, üzerine su dökülse bile sorun çıkarmıyor ve aynen sorunsuz bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. 12 makro tuşa sahip olan ürün, LED aydınlatmaya da sahip tam bir oyuncu klavyesi.
Bluetooth bağlantısı sayesinde kullanıcıları kablo karmaşasından kurtaran JBL T115BT Kulak İçi Bluetooth Kulaklık, 8 saat kullanım süresi sunuyor. 2 saatte tam şarj olabilen ürün, kablo üzerinde kontrol paneli de barındırıyor.
Bluetooth bağlantısı kullanan ve bu sayede kullanıcıları kablo karmaşasından kurtaran Huawei AM61 Bluetooth Kulaklık, suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle spor yaparken bolca ter dökenler için bu kulaklık uzun bir ömür sunuyor.
Mümkün olan en yüksek hızlar için evinizde hareket ederken cihazlar otomatik olarak Deco’lar arasında geçiş yapar. Deco, en yoğun ağlardan bile trafiği kaldırabilir ve 100 cihaza gecikmesiz bağlantılar sağlar. Ebeveyn Denetimleri, her bir aile üyesi için oluşturulan profillere göre çevrimiçi zamanı sınırlandırır ve uygunsuz web sitelerini engeller.
Logitech G G102 Lightsync RGB Kablolu Gaming Mouse
Oldukça yüksek hassasiyet, izleme hızı ve tutarlılık sunan Logitech G G102 Lightsync RGB Kablolu Gaming Mouse, tam bir oyuncu faresi. Yeni nesil RGB aydınlatma tasarımına sahip olan ürün, daha az kuvvet uygulayarak kontrol imkanı sağlıyor.
10000 mAh kapasiteli bataryası ile gün içindeki koşturmacanızda şarjı biten telefonlarınıza hayat veren Anker PowerCore Select Powerbank, cihazlarınızı oldukça hızlı şarj ediyor ve uzun bir batarya ömrüne sahip.
Güçlü 3 katmanlı yönlendirici protokolünü kapsayan rip/ospf/ecmp/vrrp bu ağınızını ölçeklendirebilmenizi sağlarken, yüksek ağ ölçeklenebilirliği ve fazla verimlik için gerçek fiziksel sıkılaştırma teknolojisi 8 ünite ve 320gbps arka panel bant genişliği destekler.
2.5 inç disk boyutuna sahip olan ve farklı kapasite seçenekleriyle gelen ürün, oldukça sağlam bir malzemeden üretildi ve bu sayede uzun bir ömre sahip. Kullanıcılar; 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB ve 4 TB seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.