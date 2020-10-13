Amazon Prime indirim günleri başladı: İşte fiyatı düşen elektronik ürünler

TP-Link Deco E4, AC1200 Mesh 3'lü WiFi Sistemi Mümkün olan en yüksek hızlar için evinizde hareket ederken cihazlar otomatik olarak Deco’lar arasında geçiş yapar. Deco, en yoğun ağlardan bile trafiği kaldırabilir ve 100 cihaza gecikmesiz bağlantılar sağlar. Ebeveyn Denetimleri, her bir aile üyesi için oluşturulan profillere göre çevrimiçi zamanı sınırlandırır ve uygunsuz web sitelerini engeller.