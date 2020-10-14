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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 16:50 | 

Amazon Prime indirim günlerinde fırsatları kaçırmayın

Amazon Prime ürünleri kaçırılmaz indirimlerle kullanıcılara sunuluyor. İşte fiyatı düşen ve kaçırmamanız gereken bazı ürünler...

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1Bosch X/Line Seri Delme ve Vidalama Seti, 34 Parça
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Bosch X/Line Seri Delme ve Vidalama Seti, 34 Parça

Bosch X/Line, ahşapta, taşta ve metalde çok yönlü uygulama olanakları sunuyor. Farklı uçlarıyla hemen her alanda rahatlıkla kullanabilir ve evinizin ustası olabilirsiniz.

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2Bose SoundTrue Kulak Üstü Kulaklık
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Bose SoundTrue Kulak Üstü Kulaklık

SoundTrue kulaklıklar, en yüksek notalara çıkan vokalistlerden, bas yürüyüşüne kadar tüm ses spektrumunda net, doğal ses performansı elde edebilmeniz için gelişmiş bir akustik tasarıma sahiptir. Uzun ömürlü kalite sağlayan kulaklık farklı renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

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3General Mobile GM 9 Go Single Akıllı Telefon
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General Mobile GM 9 Go Single Akıllı Telefon

Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan General Mobile GM 9 Go Single, 16 GB dahili hafızaya sahip. Aynı zamanda 256 GB'a kadar SD kart desteği de bulunuyor.

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4LG 29WK500 Ultrawide IPS Monitör
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LG 29WK500 Ultrawide IPS Monitör

Amazon Prime indirim günlerinde en dikkat çekenlerden biri de bilgisayar monitörleri oldu. Büyük ekranı ile meraklılarının ilgisini çeken LG 29WK500 Ultrawide IPS Monitör, daha net görüntü ve oyunlar için optimize ayarlar sunuyor.

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5Rowenta RO6951 X-Trem Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
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Rowenta RO6951 X-Trem Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Rowenta elektrikli süpürge sert zeminlerde kusursuz sonuçlar elde etmek için üstün toz toplama performansına sahip torbasız filtre ile evinizde en büyük yardımcınız olacak. Daha az enerji kullanımıyla daha yüksek toz toplama için en son teknolojiye sahip EffiTech motora sahip süpürge aynı zamanda emilen tozun %99, 98'i filtrelenmektedir.

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6Philips Hue Play
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Philips Hue Play

Philips Hue Play ile evinizin havasını siz belirleyeceksiniz. Dinlediğiniz müziğe, izlediğiniz filme göre ışığınızı ayarlayabilirsiniz. Evde, dışarıda her yer de kullanıma uygun ve zamanlayıcı ile kontrol mevcut.

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7Nespresso C61 Pixie
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Nespresso C61 Pixie

Kahvenizi tek tuşla hazırlamak ister misiniz? Nespresso C61 Pixie ile tek tuşla kahvenizi hazırlayın. Ayrıca fincan ayarını da kendiniz belirleyebilirsiniz. Artık dışarıda içtiğiniz lezzetli kahveleri evinizde de yapabileceksiniz.

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