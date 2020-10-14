Amazon Prime indirim günlerinde fırsatları kaçırmayın

LG 29WK500 Ultrawide IPS Monitör Amazon Prime indirim günlerinde en dikkat çekenlerden biri de bilgisayar monitörleri oldu. Büyük ekranı ile meraklılarının ilgisini çeken LG 29WK500 Ultrawide IPS Monitör, daha net görüntü ve oyunlar için optimize ayarlar sunuyor.