Amazon Prime indirim günlerinde fırsatları kaçırmayın

SoundTrue kulaklıklar, en yüksek notalara çıkan vokalistlerden, bas yürüyüşüne kadar tüm ses spektrumunda net, doğal ses performansı elde edebilmeniz için gelişmiş bir akustik tasarıma sahiptir. Uzun ömürlü kalite sağlayan kulaklık farklı renk seçenekleriyle de dikkat çekiyor.
Amazon Prime indirim günlerinde en dikkat çekenlerden biri de bilgisayar monitörleri oldu. Büyük ekranı ile meraklılarının ilgisini çeken LG 29WK500 Ultrawide IPS Monitör, daha net görüntü ve oyunlar için optimize ayarlar sunuyor.
Rowenta RO6951 X-Trem Power Cyclonic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
Rowenta elektrikli süpürge sert zeminlerde kusursuz sonuçlar elde etmek için üstün toz toplama performansına sahip torbasız filtre ile evinizde en büyük yardımcınız olacak. Daha az enerji kullanımıyla daha yüksek toz toplama için en son teknolojiye sahip EffiTech motora sahip süpürge aynı zamanda emilen tozun %99, 98'i filtrelenmektedir.
Philips Hue Play ile evinizin havasını siz belirleyeceksiniz. Dinlediğiniz müziğe, izlediğiniz filme göre ışığınızı ayarlayabilirsiniz. Evde, dışarıda her yer de kullanıma uygun ve zamanlayıcı ile kontrol mevcut.
Kahvenizi tek tuşla hazırlamak ister misiniz? Nespresso C61 Pixie ile tek tuşla kahvenizi hazırlayın. Ayrıca fincan ayarını da kendiniz belirleyebilirsiniz. Artık dışarıda içtiğiniz lezzetli kahveleri evinizde de yapabileceksiniz.