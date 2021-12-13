Amazon işçisi kasırgada ölmüştü... Acı gerçek böyle ortaya çıktı!

"Eve dönmek için 20 dakikaya yakın zamanı vardı ve kurtulabilirdi" diyen Jones "Bana mesaj attıktan sonra ben de ona "Yaşadığımız yerde sadece şimşekler çakıyor, yetişebilirsin yazdım. Sonrasında ise ondan bir daha haber alamadım. Bu son konuşmamız oldu." sözlerini kullandı.