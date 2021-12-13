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Amazon işçisi kasırgada ölmüştü... Acı gerçek böyle ortaya çıktı!
ABD’de altı eyalette etkili olan hortum ve kasırgalar 100'den fazla cana mâl oldu. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken kayıpların daha da artmasından endişe ediliyor. Öte yandan Amazon deposunda hayatını kaybeden bir işçiyle ilgili acı gerçek onun son sözlerini açıklayan kız arkadaşı tarafından ortaya çıkarıldı.
ABD'de Kentucky başta olmak üzere altı eyalette görülen kasırga ve hortumlar nedeniyle 100'den fazla kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Onlarca kişi de hâlâ kayıp.
Kentucky Valisi And Beshear, hortumla ilgili son durumu değerlendirdiği basın toplantısında, Kentucky’de 18 ilçenin hasar gördüğünü belirtti. ABD medyası, 80’i Kentucky’de olmak üzere 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini; can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. Beshear, “Bu horumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey artık ayakta değil. Hasar gören 18 ilçe, elektriksiz 36 ila 50 bin Kentucky vatandaşı var. Mayfield bugün bulunduğumuz yer, babamın memleketi Dawson Springs ve Bremen en çok etkilendi. Bunun nihayetinde ABD tarihindeki en uzun hortum olacağına inanıyorum” dedi.
Vali Beshear, 110 kişinin hortuma yakalandığı mum fabrikasından henüz yeni bir haber alamadıklarını belirtti ve dün elde etikleri bilgilerin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı. Beyaz Saray’ın Kentucky için acil durum kararı almasına değinen Beshear, 300’den fazla Ulusal Muhafız’ın da bölgede görev yaptığını söyledi.
Cumartesi sabahından bu sabaha kadar canlı bulunan hiçbir kayıp olmadı.
ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan en çok etkilenen Kentucky eyaletini afet bölgesi ilan ettiğini duyurmuştu. Ölenler için baş sağlığı mesajı paylaşan Biden, arama kurtarma çalışmaları için eyalet valileriyle ortak çalıştıklarını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, kasırgadan en çok etkilenen Kentucky eyaletini afet bölgesi ilan ettiğini duyurmuştu. Ölenler için baş sağlığı mesajı paylaşan Biden, arama kurtarma çalışmaları için eyalet valileriyle ortak çalıştıklarını söyledi.
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yaşananlardan ötürü üzgün olduğunu söyleyip sosyal medyadan “Dualarımız yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle” diye yazdı. Ancak depoda ölen işçilerden biri olan Larry Virden'ın kız arkadaşının ABD medyasına yaptığı açıklama korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Kasırgada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Amazon işçisi Larry Virden'ın 13 yıllık kız arkadaşı Cherie Jones, yaptığı açıklamada Virden'ın kasırga depoyu yıkmadan önce kendisine mesaj attığını, şirketin kendilerine dışarı çıkmamaları yönünde talimat verdiğini, depoyu ancak kasırga bittiğinde terk etmeleri gerektiğinin söylendiğini yazdığını belirtti.
Jones, sevgilisiyle son görüşmesini bu sözlerle anlattı: “Telefonuma Larry'den mesajlar geldi. Kamyonunu doldurup depodan çıkarken bana hep yazardı. Ben de ona 'Tamam, seni seviyorum' derdim. O gün de mesaj attı. 'Amazon kasırga dinene kadar buradan çıkmamıza izin vermiyor.' dedi."
"Eve dönmek için 20 dakikaya yakın zamanı vardı ve kurtulabilirdi" diyen Jones "Bana mesaj attıktan sonra ben de ona "Yaşadığımız yerde sadece şimşekler çakıyor, yetişebilirsin yazdım. Sonrasında ise ondan bir daha haber alamadım. Bu son konuşmamız oldu." sözlerini kullandı.
Larry Virden'ın ve 13 yıllık kız arkadaşı Cherie Jones'un yaşları 9 ila 12 arasında değişen 3 çocuğu vardı. Virden aynı zamanda bir çocuğu da evlat edinmişti.
Amazon aynı zamanda normalde işçilerin telefonlarını araçlarında ya da dolaplarında bırakmaları depo içinde kullanmamalarını gerektiren şirket kuralının bu tür felaket durumları için esnetildiğini, çalışanların hem bu konudaki uyarı mesajlarına hem de ailelerine ulaşabilmek için telefonlarına erişebildiklerinin altını çizdi.