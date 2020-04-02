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Teknoloji
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 17:52, /

Fiyatıyla dikkat çeken kablosuz kulaklıklar

Şu ara kablosuz kulaklık almayı planlıyorsanız markasına, kalitesine, teknolojisine ve tabii ki fiyatına bakmanız gerekiyor. İşte fiyatıyla şaşırtan ve birçoğu indirime giren kablosuz kulaklıklar...

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1Bose QuietComfort 35 II Kablosuz Kulaklık

Bose QuietComfort 35 II Kablosuz Kulaklık

Gürültü engelleme seviyesini çevresel ortamınıza uygun olarak 3 farklı seçimle ayarlayabildiğiniz Bose QuietComfort 35 II kablosuz kulaklığın kafabandı sadece yumuşak değil aynı zamanda oldukça konforlu ve saatlerce başınızda dursa bile ağrı yapmıyor. Her tam şarjda 20 saat pil ömrü de cabası...

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2Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık

Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık

Çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisine sahip olan Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık, ergonomik olarak tasarlandığından kulağa rahatça oturuyor ve saatlerce rahatsız etmeden kullanılabiliyor. Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi ile de dışarıdan gelen sesler kulağına ulaşamadan kayboluyor.

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3Xiaomi Redmi Airdots Tws

Xiaomi Redmi Airdots Tws

Yeni bluetooth v5.0 teknolojisi ile daha hızlı telefonlara bağlanabilen Xiaomi Redmi Airdots Tws, kulağa tam oturduğundan dış ses rahatsızlık vermiyor. Ancak Xiaomi'nin bu ürününün belki de en dikkat çeken yanı düşük fiyatı...

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4Jbl t500Bt

Jbl t500Bt

Bluetooth teknoloji sayesinde kullanıcıları kablo karmaşasından kurtaran ve ses ürünleriyle dünyanın yakından tanıdığı bir isim olan JBL'in bu ürünü, şarj olduğunda 16 saate kadar tekrar şarj edilmeye ihtiyaç duymuyor. Ürün, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım sunuyor.

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5AKG Y500 Kablosuz Kulaklık

AKG Y500 Kablosuz Kulaklık

Yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken AKG Y500 Kablosuz Kulaklık, ergonomik bir tasarıma sahip. microUSB yuvasıyla şarj olan ürün, uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arayanlar için ideal bir seçenek...

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6Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro

Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan AirPods Pro, kulağa girdiği anda dış ortamla ilişiği kesiyor ve sizin dinlediğiniz müziğe veya izlediğiniz filme daha rahat odaklanmanızı sağlıyor. Kullanımı hayli basit olan ürünü kasasından çıkardığınızda kullanıma hazır hale geliyor. Yani kuruluma gerek yok...

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7Jabra Elite 75t Tam Kablosuz Kulaklık

Jabra Elite 75t Tam Kablosuz Kulaklık

Kompakt, konforlu ve kulaktan düşmeyen bir tasarıma sahip olan Jabra Elite 75t Tam Kablosuz Kulaklık, Titanyum Siyahı rengiyle geliyor. Bluetooth teknolojisi sayesinde de kablo karmaşası yaşamadan kulaklığınızı kullanabilirsiniz.

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8Apple AirPods 2

Apple AirPods 2

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods'un ikinci jenerasyonu, ses kalitesiyle dikkat çekiyor ve şarj kutusundan kulaklıkları çıkarır çıkarmaz aktif hale geliyor. Kablosuz kulaklık arıyorsanız bu cihaza şans verebilirsiniz.

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