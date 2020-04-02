Fiyatıyla dikkat çeken kablosuz kulaklıklar

Bose QuietComfort 35 II Kablosuz Kulaklık Gürültü engelleme seviyesini çevresel ortamınıza uygun olarak 3 farklı seçimle ayarlayabildiğiniz Bose QuietComfort 35 II kablosuz kulaklığın kafabandı sadece yumuşak değil aynı zamanda oldukça konforlu ve saatlerce başınızda dursa bile ağrı yapmıyor. Her tam şarjda 20 saat pil ömrü de cabası...