Amazon.com.tr'de en çok satan teknolojik oyuncaklar
Evlere kapandığımız bugünlerde birçok kişi alışverişini internet üzerinden yapmaya başladı. Özellikle de elektronik ürünlere olan ilgi hayli büyük. Bu kapsamda Amazon.com.tr fiyatı oldukça uygun olan ürünleri satışa sunuyor. İşte Amazon.com.tr'de en çok ilgi gören elektronik ürünler ve şaşırtan fiyatları... (Sponsorlu İçerik)
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Xiaomi Redmi Note 8
Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin telefonlarından Redmi Note 8, 6.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. 4000 mAh bataryası ile bir günü rahatça kurtarabilen telefonun arka yüzünde ise 4 kamera bulunuyor. Ön yüzünde ise 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera var.
640 x 480 (donanımsal), 3200 x 2400 (sürücü ile), titreşim kontrolü; 50hz, 60hz ya da kapalı, ışık (exposure), kontrolü: otomatik Beyazlık dengesi (white balance) otomatik, dahili mikrofon, kayar kapak ile lensi kapatabilme, esnek ayaklık
Fotoğraf çekme butonu, 360 derece dönebilir, 55 derece görüş açısı
Resim işleme ve video mail yazılımları, USB 2 portundan hızlı ve kolay kurulum