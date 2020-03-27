Amazon.com.tr'de en çok satan teknolojik oyuncaklar

Spigen R12S 5W Taşınabilir Hoparlör Premium Yüksek Çözünürlüklü Ses



5W'lık bir ses izolasyon sistemi ile gerçekleştirilen etkileyici, berrak bir ses kalitesinin tadını çıkarın



Aynı anda müzik dinlerken eller serbest çağrı için dahili bir mikrofon ile donatılmıştır



Bluetooth özellikli tüm cihazlarla (telefonlar, tabletler, PC ve dizüstü bilgisayarlar) uyumludur



Bluetooth olmayan cihazlar için 3, 5 mm ses girişi ve daha fazla kapasite için mini SD kart yuvası bulunur