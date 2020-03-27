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Teknoloji
Haber Giriş: 27 Mart 2020 - 12:34, /

Amazon.com.tr'de en çok satan teknolojik oyuncaklar

Evlere kapandığımız bugünlerde birçok kişi alışverişini internet üzerinden yapmaya başladı. Özellikle de elektronik ürünlere olan ilgi hayli büyük. Bu kapsamda Amazon.com.tr fiyatı oldukça uygun olan ürünleri satışa sunuyor. İşte Amazon.com.tr'de en çok ilgi gören elektronik ürünler ve şaşırtan fiyatları... (Sponsorlu İçerik)

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1Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin telefonlarından Redmi Note 8, 6.3 inç ekran büyüklüğüne sahip. 4000 mAh bataryası ile bir günü rahatça kurtarabilen telefonun arka yüzünde ise 4 kamera bulunuyor. Ön yüzünde ise 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera var.

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2WD 1TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk

WD 1TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk

Menşe Ülke: Tayland

Yüksek aktarım hızları

USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu

Küçük bir kasada yüksek kapasite

PC performansını iyileştirir

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3A4 Tech PK-635K WebCam

A4 Tech PK-635K WebCam

640 x 480 (donanımsal), 3200 x 2400 (sürücü ile), titreşim kontrolü; 50hz, 60hz ya da kapalı, ışık (exposure), kontrolü: otomatik Beyazlık dengesi (white balance) otomatik, dahili mikrofon, kayar kapak ile lensi kapatabilme, esnek ayaklık

Fotoğraf çekme butonu, 360 derece dönebilir, 55 derece görüş açısı

Resim işleme ve video mail yazılımları, USB 2 portundan hızlı ve kolay kurulum

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4Logitech F310 Gaming Gamepad

Logitech F310 Gaming Gamepad

Düğmeler ve kontroller tamamen programlanabilir ve hatta klavye ve fare komutlarını taklit edebilir

Yumuşak eğriler ve kontürlü lastik çeneler sayesinde uzun saatler rahat oyun seanslarının tadını çıkarın

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5Spigen R12S 5W Taşınabilir Hoparlör

Spigen R12S 5W Taşınabilir Hoparlör

Premium Yüksek Çözünürlüklü Ses

5W'lık bir ses izolasyon sistemi ile gerçekleştirilen etkileyici, berrak bir ses kalitesinin tadını çıkarın

Aynı anda müzik dinlerken eller serbest çağrı için dahili bir mikrofon ile donatılmıştır

Bluetooth özellikli tüm cihazlarla (telefonlar, tabletler, PC ve dizüstü bilgisayarlar) uyumludur

Bluetooth olmayan cihazlar için 3, 5 mm ses girişi ve daha fazla kapasite için mini SD kart yuvası bulunur

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