Amazon.com.tr’de “Bahar Fırsatları” başladı

DJI Mini 2 Fly More Combo – Ultra Hafif Katlanabilir Drone

Dünyanın bir numaralı drone üreticisi DJI'ın yeni drone modellerinden biri olan DJI Mini 2 Fly More Combo, oldukça hafif bir yapıda. 249 gram ağırlığıyla bir elma kadar ağırlığa sahip. 4k/30fps video kaydı yapabilen ürün, 3 eksenli motorlu bir gimbal ile birlikte geliyor.





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