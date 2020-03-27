Amazon.com.tr'de şaşırtan fiyatlarla satılan oyun ürünleri

Sony PS4 Dualshock Controller v2 PlayStation 4'ler beraberinde tek bir oyun kolu ile geliyor; ancak ikincisini edindiğinizde multiplayer oyunlar çok daha keyifli bir hale geliyor. Evde zaman geçirdiğiniz bu günlerde aile üyeleriyle birlikte oyun oynamanın tadı bir başka olacaktır.