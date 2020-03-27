Amazon.com.tr'de şaşırtan fiyatlarla satılan oyun ürünleri
Evde geçirdiğiniz süreyi daha da keyifli bir hale getirmek istiyorsanız oyunlara şans vermelisiniz. Yeni çıkan oyunlar, oyun konsolları saatlerce sizi ekran başına kilitleyecek, saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İşte Amazon.com.tr'de şaşırtan fiyatlarıyla oyun konsolları, oyun aksesuarları ve oyunlar... Bu bir ilandır
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Microsoft Xbox One S 1 TB
Microsoft'un popüler oyun konsolu Xbox One S, uygun fiyatlı oyun çözümü arayanlar için tasarlanan bir ürün. Xbox özelinde çıkan pek çok oyun bulunuyor ve PlayStation'a çıkan oyunların birçoğunun Xbox sürümünü de bulabilirsiniz.
Xbox oyun konsolunuz varsa veya satın almayı planlıyorsanız bu oyun koluna ihtiyacınız olacak. Xbox'ı satın aldığınızda bir oyun kolu beraberinde gelirken, ikincisini de alarak oyun oynarken aile üyeleriyle çok daha keyifli zaman geçirebilirsiniz.
Bilgisayar başında oyun oynarken klavye ve farenin yeterli gelmediği oyunlar olabilir. Bu oyun kolu ile konsolda oyun oynuyormuş gibi en yeni oyunların keyfine varabiliyorsunuz. Ürün, Windows 10 işletim sistemi bulunan tüm PC'lerde sorunsuz çalışıyor.
Nintendo'nun oyun konsolu Switch ile Nintendo'nun geniş oyun dünyasında yer alan pek çok oyunu oynayabilirsiniz. PlayStation ve Xbox'tan farklı olarak el oyun konsolu olan cihazın oyun arşivi ise oldukça geniş.
Oyun pad'i arıyorsanız doğru adrestesiniz. Madem evden bugünlerde çıkamıyoruz, neden oyun oynamayalım? Oyun aksesuarlarıyla dünyanın yakından tanıdığı Logitech'e ait olan bu Gaming Pad ile oyun keyfinizi artırabilirsiniz.
PlayStation 4'ler beraberinde tek bir oyun kolu ile geliyor; ancak ikincisini edindiğinizde multiplayer oyunlar çok daha keyifli bir hale geliyor. Evde zaman geçirdiğiniz bu günlerde aile üyeleriyle birlikte oyun oynamanın tadı bir başka olacaktır.
Playstation 4 Slim PS4 Pro Fanlı Stand Oyun Kolu USB Şarj Dock
PlayStation 4 konsolları için bir şarj istasyonu. Oyun kollarını üzerine koyuyorsunuz, kendi başına şarj oluyor. Kablo karmaşasından böylece kurtuluyorsunuz. LED göstergesi sayesinde kolların şarj olup olmadığını uzaktan görebiliyorsunuz.
Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği NBA 2k20, serinin son oyunu olma özelliğine sahip. Basketbol maçlarıyla aranız iyiyse, bu oyunu kesinlikle kaçırmamalısınız. Grafikleriyle, oynanışıyla da öne çıkan oyun internet üzerinden de oynanabiliyor.