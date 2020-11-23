Amazon Black Friday: Teknoloji ürünlerinde indirim başladı
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Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı
Dizüstü bilgisayar almak isteyenler için harika bir fırsat! 1920x1080 çözünürlüğe sahip bilgisayar, maksimum 4.5GHz işlemci hızı ile çalışmanızı sağlayabiliyor. Kullanıcı dostu Lenovo dizüstü bilgisayara oyun tutkunları bayılacak.
İOS ve Android telefonlara uyumlu akıllı saat yeşil, sarı, kırmızı ve siyah renkleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğinin yanı sıra bant üzerinden müziği de kontrol etmeniz mümkün. Kullanıcı konforu düşünülerek tasarlanan akıllı bileklik günlük kullanıma da uygundur.
Dar çalışma alanlarına sığacak şekilde tasarlanan HP'nin en küçük LaserJet MFP'si ile her baskıda harika bir baskı ile karşılaşacaksınız. Tek bir aygıtla yazdırın, tarayın, kopyalayın ve faks gönderin.