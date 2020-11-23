Amazon Black Friday: Teknoloji ürünlerinde indirim başladı

HP LaserJet Pro M130fn Network Yazıcı Dar çalışma alanlarına sığacak şekilde tasarlanan HP'nin en küçük LaserJet MFP'si ile her baskıda harika bir baskı ile karşılaşacaksınız. Tek bir aygıtla yazdırın, tarayın, kopyalayın ve faks gönderin.