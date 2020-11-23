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Teknoloji
Haber Giriş: 23 Kasım 2020 - 16:09 | 

Amazon Black Friday: Teknoloji ürünlerinde indirim başladı

Bu listeye bakmadan teknoloji ürünleri alışverişi yapmayın! İşte Amazon'un 'Gülümseten Cuma Haftası' indirimli ürünleri...

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1Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı
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Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı

Dizüstü bilgisayar almak isteyenler için harika bir fırsat! 1920x1080 çözünürlüğe sahip bilgisayar, maksimum 4.5GHz işlemci hızı ile çalışmanızı sağlayabiliyor. Kullanıcı dostu Lenovo dizüstü bilgisayara oyun tutkunları bayılacak.

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2Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik
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Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik

İOS ve Android telefonlara uyumlu akıllı saat yeşil, sarı, kırmızı ve siyah renkleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğinin yanı sıra bant üzerinden müziği de kontrol etmeniz mümkün. Kullanıcı konforu düşünülerek tasarlanan akıllı bileklik günlük kullanıma da uygundur.

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3Oppo realme 5i Cep Telefonu
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Oppo realme 5i Cep Telefonu

Deniz mavisi rengi ile herkesin dikkatini çekecek realme 5i, harika indirimlerle ilgililerini bekliyor. 5000mAh batarya ile gün içerisinde birden fazla şarj tarih olacak.

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4Samsung M315F Galaxy M31 Cep Telefonu
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Samsung M315F Galaxy M31 Cep Telefonu

Anı yakalamanıza yardımcı olan çok yönlü dörtlü arka kamera ve modern görünümlü şık tasarımı ile kendine hayran bırakan cep telefonu,

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5Samsung SM-M215F Galaxy M21 Çift Sim Smartphone
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Samsung SM-M215F Galaxy M21 Çift Sim Smartphone

Çift sim kartlı telefon arayanlar için harika fırsat! Daha fazlasını görmenize yarayan sonsuz O-ekran ile en sevdiğiniz videoları, oyunları ve canlı yayınları keyifle izleyebilirsiniz.

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6HP LaserJet Pro M130fn Network Yazıcı
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HP LaserJet Pro M130fn Network Yazıcı

Dar çalışma alanlarına sığacak şekilde tasarlanan HP'nin en küçük LaserJet MFP'si ile her baskıda harika bir baskı ile karşılaşacaksınız. Tek bir aygıtla yazdırın, tarayın, kopyalayın ve faks gönderin.

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7SanDisk 480GB SSD Plus
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SanDisk 480GB SSD Plus

SanDisk 480GB SSD Plus ile dizüstü veya masa üstü bilgisayarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

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