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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 17:24 | 

Amasya iftar vakti 2021: Amasya'da iftara ne kadar kaldı? Amasya imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Amasya iftar saati, akşam saatleri yaklaşırken gündemde yer almaya devam ediyor. Amasya iftar vakti ile gündemde yer alıyor. Amasya'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 14 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ikinci iftarı ile oruç ibadetine devam edecek olan kent sakinleri, Amasya iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Amasya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Amasya iftar ve sahur vakti bilgileri

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Amasya iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Amasya iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Amasya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

AMASYA İFTAR SAATİ 2021

Amasya iftar saati 19.21 olacak. Amasya'da teravih saati ise 20.46 olarak eda edilecek.

AMASYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

2

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:2419:2020:45*
214.04.202104:2219:2120:46
315.04.202104:2019:2220:47
416.04.202104:1819:2320:49
517.04.202104:1619:2420:50
618.04.202104:1519:2620:51
719.04.202104:1319:2720:53
820.04.202104:1119:2820:54
921.04.202104:0919:2920:56
1022.04.202104:0719:3020:57
1123.04.202104:0519:3120:59
1224.04.202104:0319:3221:00
1325.04.202104:0219:3321:01
1426.04.202104:0019:3421:03
1527.04.202103:5819:3521:04
1628.04.202103:5619:3621:06
1729.04.202103:5419:3721:07
1830.04.202103:5219:3821:09
1901.05.202103:5119:3921:10
2002.05.202103:4919:4021:12
2103.05.202103:4719:4121:13
2204.05.202103:4519:4221:15
2305.05.202103:4419:4321:16
2406.05.202103:4219:4421:18
2507.05.202103:4019:4521:19
2608.05.202103:3919:4621:21**
2709.05.202103:3719:4721:22
2810.05.202103:3519:4821:24
2911.05.202103:3419:4921:25
3012.05.202103:3219:5021:27***


Diğer illerin iftar saatlerini görüntülemek için lütfenburaya tıklayın

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Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca ve bayram günlerinde, ev ve iş yerlerinden şebeke suyu ücreti alınmayacağını bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 yılında ev ve iş yerlerinde şebeke suyu ücretini yüzde 50 ucuzlattıklarını, ramazanda vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak için şebeke suyundan ücret almayacaklarını söyledi.

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Son iki yıldır ramazan ayı boyunca şebeke suyunu ücretsiz hale getirdiklerine işaret eden Sarı,"Ramazanın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar evlerde, iş yerlerinde akan hiçbir musluktan ücret almıyoruz. Amasya'nın eşrafından, esnafından, otelinden hiçbir yerinden su ücreti almıyoruz. Bunu biz belediye olarak karşılıyoruz." dedi.Sarı, 48 bin 800 su abonesi olan kentte, kartlı su sistemi kullanan vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini vurguladı.Bu kapsamda ortalama bir hesap yaptıklarını anlatan Sarı, "Kartlarına yaklaşık 60 liralık 25 ton su yükleyerek onları da bu hizmetten faydalandırıyoruz. Onları da mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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