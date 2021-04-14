Amasya iftar vakti 2021: Amasya'da iftara ne kadar kaldı? Amasya imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Amasya iftar saati, akşam saatleri yaklaşırken gündemde yer almaya devam ediyor. Amasya iftar vakti ile gündemde yer alıyor. Amasya'da iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 14 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ikinci iftarı ile oruç ibadetine devam edecek olan kent sakinleri, Amasya iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Amasya'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Amasya iftar ve sahur vakti bilgileri
Amasya iftar saati, 2021 Diyanet imsakiye bilgileri içerisinde kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Amasya iftar vakti kaç olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı 2021 Amasya imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
AMASYA İFTAR SAATİ 2021
Amasya iftar saati 19.21 olacak. Amasya'da teravih saati ise 20.46 olarak eda edilecek.
AMASYA İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:24
|19:20
|20:45*
|2
|14.04.2021
|04:22
|19:21
|20:46
|3
|15.04.2021
|04:20
|19:22
|20:47
|4
|16.04.2021
|04:18
|19:23
|20:49
|5
|17.04.2021
|04:16
|19:24
|20:50
|6
|18.04.2021
|04:15
|19:26
|20:51
|7
|19.04.2021
|04:13
|19:27
|20:53
|8
|20.04.2021
|04:11
|19:28
|20:54
|9
|21.04.2021
|04:09
|19:29
|20:56
|10
|22.04.2021
|04:07
|19:30
|20:57
|11
|23.04.2021
|04:05
|19:31
|20:59
|12
|24.04.2021
|04:03
|19:32
|21:00
|13
|25.04.2021
|04:02
|19:33
|21:01
|14
|26.04.2021
|04:00
|19:34
|21:03
|15
|27.04.2021
|03:58
|19:35
|21:04
|16
|28.04.2021
|03:56
|19:36
|21:06
|17
|29.04.2021
|03:54
|19:37
|21:07
|18
|30.04.2021
|03:52
|19:38
|21:09
|19
|01.05.2021
|03:51
|19:39
|21:10
|20
|02.05.2021
|03:49
|19:40
|21:12
|21
|03.05.2021
|03:47
|19:41
|21:13
|22
|04.05.2021
|03:45
|19:42
|21:15
|23
|05.05.2021
|03:44
|19:43
|21:16
|24
|06.05.2021
|03:42
|19:44
|21:18
|25
|07.05.2021
|03:40
|19:45
|21:19
|26
|08.05.2021
|03:39
|19:46
|21:21**
|27
|09.05.2021
|03:37
|19:47
|21:22
|28
|10.05.2021
|03:35
|19:48
|21:24
|29
|11.05.2021
|03:34
|19:49
|21:25
|30
|12.05.2021
|03:32
|19:50
|21:27***
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