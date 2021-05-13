Havanın kararmasıyla onların işi başlıyor! Özel platformlarını hazırlayıp 'tuzak' kuruyorlar

"Gece burada gördüğünüz gibi kamp kuruyoruz ve sabaha kadar farklı saat aralıklarında gelen kelebekleri gözlemlemeye çalışıyoruz. Bu amaçla da karanlığın içerisinde çalışmamız gerekiyor ki yaktığımız ışık böcekleri çağırabilsin. O nedenle biraz doğanın içerisinde ve yaşam yerlerinden uzak bölgelerinde çalışmak gerekiyor. Tabi bu durum güvenlik açısından da şartlar açısından da bizleri biraz zorluyor. Öncelikle gittiğimiz bölgenin güvenlik güçlerinden iznimizi alıyoruz daha sonra kampımızı kuruyoruz, çok kolay değil tabi bunlar, bazen ışık kaynağı olarak çok büyük jeneratörler taşıyoruz, demir platformlarla tuzakları hazırlıyoruz, yorucu bir süreç ama çok severek yapıyoruz. Çünkü doğanın derinliklerinde gizlenmiş gece pırıltıları diyebileceğimiz çok sayıda gece kelebeği var. Sabaha kadar farklı saat aralıklarında farklı türlerin gözlemini yapma şansımız oluyor."