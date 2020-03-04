Aman virüs gelmesin

Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini Patricia Arquette ile yapan Cage, daha sonra sırasıyla Lisa Marie Presley, Alice Kim ve Erika Koike ile evlendi. Bütün evlilikleri de boşanmayla sonuçlandı.Cage'in yeni sevgilisi Riko Shibata ise önce sosyal medya paylaşımlarıyla tanındı. Şimdi de ünlü oyuncuyla yaşadığı birliktelikle gündemde.