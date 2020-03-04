Aman virüs gelmesin

Ünlü oyuncu kendisinden 30 yaş genç sevgilisiyle çıktığı gezintide böyle görüntülendi.
BACKGRID USA
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Ünlü oyuncu Nicolas Cage, dördüncü evliliğini de bitirdikten kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. 56 yaşındaki Cage, yaklaşık iki aydır 26 yaşındami Riko Shibata ile aşk yaşıyor. Aralarındaki 30 yaş farkın sorun yaratmadığı görülen çift, önceki gün de New York'ta objektiflere takıldı.
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Corona virüsün etkisini giderek artırdığı ABD'de Cage ve sevgilisi de gerekli önlemleri almak için ellerinden geleni yapıyor. Nicolas Cage ve sevgilisi Riko Shibata, Manhattan'da bir restoranda öğle yemeği yedi. Restorandan çıktıktan sonra alkollü ıslak mendille ellerini dezenfekte eden çift, el ele tutuşarak yollarına devam etti.
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Rico Shaba'nın sevgilisinin ellerini özenle silmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çift, fotoğraflarının çekilmesine tepki göstermedi.
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Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Nicolas Cage, bugüne kadar dört kez evlendi. İlk evliliğini Patricia Arquette ile yapan Cage, daha sonra sırasıyla Lisa Marie Presley, Alice Kim ve Erika Koike ile evlendi. Bütün evlilikleri de boşanmayla sonuçlandı.Cage'in yeni sevgilisi Riko Shibata ise önce sosyal medya paylaşımlarıyla tanındı. Şimdi de ünlü oyuncuyla yaşadığı birliktelikle gündemde.