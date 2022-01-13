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Televizyon
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 10:15 | 

Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kimler? İşte Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları ve konusu

Aman Reis Duymasın beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alan Aman Reis Duymasın, 13 Ocak Perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanacak. Peki, Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları kimler? İşte Aman Reis Duymasın filminin oyuncuları ve konusu

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Aman Reis Duymasın, Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ ve Savaş Özdemir'in paylaştığı Türk filmidir.
2Aman Reis Duymasın Nerede Çekildi

Aman Reis Duymasın Nerede Çekildi?

Aman Reis Duymasın'ın çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi.
3Aman Reis Duymasın Filminin Oyuncuları ve Karakterleri

Aman Reis Duymasın Filminin Oyuncuları ve Karakterleri

•Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli
•Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı
•Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli
•Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere
•Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere
•Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı
•Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli
•Sevil Akı Saner: Emine İspirli
•Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu
•Ömer Kurt: Zafer
•Bekir Çiçekdemir: Hüsnü
•Sabahattin Yakut: Korhan
•Berna Üçkaleler: Sibel
•Ezgi Esma Kürklü:Gamze
•Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli
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