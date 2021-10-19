“Amadeus”, 30 oyunda 40 bin seyirciye ulaştı

“Ebedi Barış” sahnede Üç köpeğin ilgi çekici hikayesinin anlatıldığı “Ebedi Barış” adlı tiyatro oyunu Gayrettepe Kats Sahne’de özel izleyicilerinin karşısına çıkarak prömiyer yaptı. Sıra dışı sahne düzeni ve dekoru ile de fark yaratan oyun ilgi ile izlenirken prömiyere katılan izleyiciler arasında sosyal medyayı aktif olarak kullanan influencerlar ile oyuncu Vahide Perçin eski eşi oyuncu Altan Gördüm ve Kamuran Akkor da vardı.Yönetmenliğini Deniz Atam’ın üstlendiği, Furkan Kalabalık, Kaan Sevi, İsmet Ege Tonbul, Atakan Asyalı ve Deniz Atam’ın rol aldığı "Ebedi Barış" adlı oyun Kats Sahne’de prömiyer yaptı. Juan Mayorga’nın eserinden Özge Yüksel’in çevirisini yaptığı özgün adı “La Paz Perpetua” olan oyun, alışık olduğumuz tiyatro sahnesi ve seyirci düzeninin dışındaki tarzı ile fark yaratıyor. Tiyatro salonunun ortasına konuşlandırılan sahne ve etrafını saran izleyici koltukları ile farklı bir konsepte imza atan oyunda, yüzlerce köpek içinden seçilen üç özel köpeğin terörle mücadele eden K7 grubuna katılacak en iyi köpek olmak ve beyaz tasmanın sahibi olmak için verdikleri ilginç mücadele anlatılıyor.