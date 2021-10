“Amadeus”, 30 oyunda 40 bin seyirciye ulaştı

Romeo & Juliet’in ölümsüz aşkı büyüledi DasDas’ın yeni prodüksiyonlarından “Romeo & Juliet”, önceki gece ilk kez seyirciyle buluştu. Deniz Can Aktaş’ın Romeo’ya, Naz Çağla Irmak’ın ise Juliet’e hayat verdiği oyun, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.DasDas, dün gece prömiyeri gerçekleşen ‘Romeo & Juliet’ oyunuyla ilk kez bir William Shakespeare oyununu sahnesinde seyircisiyle buluşturdu. Mert Fırat ile Nagihan Gürkan tarafından sahneye konulan, son dönemin genç ve başarılı oyuncuları Deniz Can Aktaş’ın Romeo’ya, Naz Çağla Irmak’ın ise Juliet’e hayat verdiği oyunda ikiliye Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.Düşman ailelerinin birbirlerine aşık çocuklarının hüzünlü hikayesini anlatan Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Romeo & Juliet’, sanatseverleri bu trajik hikayeye tanık olmaya davet ediyor. Biletleri günler öncesinden tükenen prömiyerde oyun ekibini Afra Saraçoğlu, Ahsen Eroğlu, Didem Balçın, Furkan Andıç, Hafsanur Sancaktutan, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Mustafa Mert Koç, Sarp Levendoğlu gibi isimler de yalnız bırakmadı.