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Haber Giriş: 19 Ekim 2021 - 17:41 | 

“Amadeus”, 30 oyunda 40 bin seyirciye ulaştı

Tiyatro oyunları, yeni filmler, albümler, konserler... Kültür sanat dünyasından kısa haberler.

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1Turneye çıkıyor

Turneye çıkıyor

Sahne önünde 35, sahne arkasında da 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev kadrosuyla, kapalı gişe sahnelenmeye devam eden “Amadeus”, 30 oyunda 40 bin seyirciye ulaştı…Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile sahnelenen “Amadeus”, Ekim ayında da seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”, Kasım ayında da Konya ve Ankara turnelerine çıkmaya hazırlanıyor…

2Kitaptan sinemaya

Kitaptan sinemaya

Ömür Özdemir’in 2016 yılında çıkan kitabı “Fazla Şaapma” film oldu. Özdemir’in hem senaristliğini hem de başrolünü üstlendiği komedi filminde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler ve Selin Dumlugöl de rol aldı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Kapucu’nun oturduğu film, 5 Kasım’da vizyona girecek. Film, Ömür’ün iş hayatında tutunma çabasını ve o sırada yaşadığı aşkı konu alıyor.

3Shakespeare’in Hamlet’i dizi oldu

Shakespeare’in Hamlet’i dizi oldu

Yeni dizi “Hamlet”in basın galası, geçtiğimiz gün Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Kaan Müjdeci’nin uyarlayıp yönettiği dizinin galasına Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar ve diğer oyuncuların yanı sıra dizinin yayınlanacağı Gain platformunun yöneticileri katıldı. İlk iki bölümün gösteriminin ardından ekip, Muammer Brav moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Tüm oyuncular, böylesine iddialı bir projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Shakespeare’in ölümsüz trajedisini, Büyükada’daki “fayton krallığı” üzerinden bir Türk aile dramasıyla buluşturan 7 bölümlük “Hamlet”, bugün yayına girecek.

4Romeo & Juliet’in ölümsüz aşkı büyüledi

Romeo & Juliet’in ölümsüz aşkı büyüledi

DasDas’ın yeni prodüksiyonlarından “Romeo & Juliet”, önceki gece ilk kez seyirciyle buluştu. Deniz Can Aktaş’ın Romeo’ya, Naz Çağla Irmak’ın ise Juliet’e hayat verdiği oyun, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.DasDas, dün gece prömiyeri gerçekleşen ‘Romeo & Juliet’ oyunuyla ilk kez bir William Shakespeare oyununu sahnesinde seyircisiyle buluşturdu. Mert Fırat ile Nagihan Gürkan tarafından sahneye konulan, son dönemin genç ve başarılı oyuncuları Deniz Can Aktaş’ın Romeo’ya, Naz Çağla Irmak’ın ise Juliet’e hayat verdiği oyunda ikiliye Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.Düşman ailelerinin birbirlerine aşık çocuklarının hüzünlü hikayesini anlatan Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Romeo & Juliet’, sanatseverleri bu trajik hikayeye tanık olmaya davet ediyor. Biletleri günler öncesinden tükenen prömiyerde oyun ekibini Afra Saraçoğlu, Ahsen Eroğlu, Didem Balçın, Furkan Andıç, Hafsanur Sancaktutan, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Mustafa Mert Koç, Sarp Levendoğlu gibi isimler de yalnız bırakmadı.

5Ordu 5. Kısa Film Yarışması bu yıl Zuhal Olcaya ithaf edildi

Ordu 5. Kısa Film Yarışması bu yıl Zuhal Olcay'a ithaf edildi

Bu yıl 5.'si düzenlenecek Ordu 5. Kısa Film Yarışması 22- 23- 24 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Festival komitesi, bu yıl itibari ile festivallerini sanata üreterek katkı sağlayan bir sanatçıya adayacak. Bu yılın sanatçısı, toplumsal konuları ele alan filmlerde, usta oyunculuğuyla adından söz ettiren Zuhal Olcay oldu. Zuhal Olcay 23 Ekim'de Ordu'da olarak festivalin açılışını, kendisinin oynadığı "hiçbiryerde" filmi ile gerçekleştirecek. Festivalde ayrıca "Zuhal Olcay Kısa Film Seçkisi" katılımcılar ile beraber izlenecek.

6Mahmut Orhan Live in Concert W/ Orchestra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’na Konuk Oluyor

Mahmut Orhan Live in Concert W/ Orchestra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’na Konuk Oluyor!

Türk elektronik müziğin önemli isimlerinden Mahmut Orhan,24 Ekim Pazar günü İstanbul Kavuştayı kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşuyor.Kültür AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı, müziğin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Mahmut Orhan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerin karşısına çıkıyor.Dünya sahnelerinde markalaşan prodüktör/DJ Mahmut Orhan, ilk kez gerçekleştireceği orkestral canlı elektronik müzik performansı için çoklu orkestra ile 24 Ekim Pazar günü, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlere deneyim ve eğlence dolu bir gece yaşatacak.2 perdeden meydana gelecek olan performansın ilk perdesinde eşsiz bestelerini özgün notalar ile buluşturacak olan sanatçı, ikinci perdede DJ masasındaki ustalığını sergileyecek. Etkinlik boyunca müziğe eşlik edecek olan görsel şovlar sadece işitsel değil, görsel deneyimi de zirveye taşıyacak.

7Eşine yazdı

Eşine yazdı

Rojin, söz ve müziği kendisine ait “Rojbunate Piroz Be” (Doğum Günün Kutlu Olsun) şarkısına klip çekti. Yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ’un oturduğu klibin çekimleri Point Otel’in çatısında yapıldı. Şarkıcı, eseri eşinin doğum günü için yazdığını söyledi.

8“Ebedi Barış” sahnede

“Ebedi Barış” sahnede

Üç köpeğin ilgi çekici hikayesinin anlatıldığı “Ebedi Barış” adlı tiyatro oyunu Gayrettepe Kats Sahne’de özel izleyicilerinin karşısına çıkarak prömiyer yaptı. Sıra dışı sahne düzeni ve dekoru ile de fark yaratan oyun ilgi ile izlenirken prömiyere katılan izleyiciler arasında sosyal medyayı aktif olarak kullanan influencerlar ile oyuncu Vahide Perçin eski eşi oyuncu Altan Gördüm ve Kamuran Akkor da vardı.Yönetmenliğini Deniz Atam’ın üstlendiği, Furkan Kalabalık, Kaan Sevi, İsmet Ege Tonbul, Atakan Asyalı ve Deniz Atam’ın rol aldığı "Ebedi Barış" adlı oyun Kats Sahne’de prömiyer yaptı. Juan Mayorga’nın eserinden Özge Yüksel’in çevirisini yaptığı özgün adı “La Paz Perpetua” olan oyun, alışık olduğumuz tiyatro sahnesi ve seyirci düzeninin dışındaki tarzı ile fark yaratıyor. Tiyatro salonunun ortasına konuşlandırılan sahne ve etrafını saran izleyici koltukları ile farklı bir konsepte imza atan oyunda, yüzlerce köpek içinden seçilen üç özel köpeğin terörle mücadele eden K7 grubuna katılacak en iyi köpek olmak ve beyaz tasmanın sahibi olmak için verdikleri ilginç mücadele anlatılıyor.

9Sevinç Sultan Thunolddan Yol Verdim Gitti O

Sevinç Sultan Thunold'dan "Yol Verdim Gitti O"

Norveçli Azeri Türkü Sevinç Sultan Thunold yeni çalışması Yol Verdim Gitti O'ya İspanya'da klip çekti... Azerbaycan'da doğan, Norveçli bir iş insanıyla evlenerek Norveç'e yerleşen Sevinç Sultan Thunold'un Yol Verdim Gitti O adlı yeni tekli çalışması Özdemir Plak etiketiyle yayınlandı. Sözleri Ayşe Birgül Yılmaz'a, müziği Perviz Mahmudov'a ait şarkının klibi, Estonyalı Zhovnytska Renata'nın yönetmenliğinde İspanya'da çekildi. Azerbaycan'da ilkokul öğretmenliği yapan ardından Norveç'e yerleşen Sevinç Sultan, Türkiye'de Kültür Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon okudu. Can Gürzap'tan da diksiyon eğitimi aldı. Sevinç Sultan Thunold, Azerice, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Norveççe biliyor.

10Oyunculuk teklifi

Oyunculuk teklifi

Yaklaşık 3 yıldır profesyonel modellik yapan Deniz Miyas, oyunculuk sektörüne adım atıyor. Birçok ajansın radarına giren ve teklifler alan model, “Gerekli eğitimleri aldıktan ve oyunculuk alanında kendimi hazır hissettiğimde teklifleri değerlendireceğim” dedi.

11En büyük servetim sesim ve oğlum

En büyük servetim sesim ve oğlum

Hande Yener, geçen hafta Antalya’daki Oğuz Temel’e ait Oğuz Pırlanta’nın açılışına katıldı. Açılışa 3 pırlanta yüzükle katılan şarkıcının, mücevherlerinin değerinin 1 milyon TL civarında olduğu öğrenildi. Yener, “Pırlanta starlarla parlar. Benim en büyük servetim sesim ve oğlum” dedi.

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