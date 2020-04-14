Altın yorum ve canlı fiyatlar listesi! 14 Nisan güncel altın fiyatları bilgisi!
Son günlerde sürekli olarak artış eğilimi gösteren altın fiyatları, bugün gösterdiği direnç nedeniyle yatırımcısı tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. 14 Nisan Salı günü 375 lira seviyesinde sürdüren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta gösterdiği artış trendini bugün de devam ettiriyor. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 14 Nisan Salı günü için güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
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Haftanın ikinci iş gününde altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip edilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar gösterdiği ivmelenme ile artış eğilimini sürdüren altın fiyatları, analistler tarafından sıkça yorumlanan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Peki, 14 Nisan Salı günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, haftanın altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler ve analistlerden altın yorumları
14 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 14 Nisan Salı günü 619 TL'den satılıyor.
Yorumları ve diğer fiyatları görmek için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız.
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Altının gram fiyatı, işlem gününe yükselişle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 375 TL dolaylarında seyrediyor.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,500 liradan alınıp 2,525 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,239 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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ALTIN YORUMLARI
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.