Altın piyasasında hareketlilik sürüyor.. Altın fiyatları için uzmanlardan dikkat çeken yorumlar.. Çeyrek altın, ons ve gram altın canlı takip ekranı

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?
Önceki günün altın fiyatlarında son durum Kapalıçarşı'ya yansıdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.234,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 487,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 489,30 489,50 487,40 487,60
Cumhuriyet Ata Lira 3.224,00 3.245,00 3.213,00 3.234,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 446,00 450,00 444,60 448,60
Lira(Tam) Ziynet 3.151,00 3.171,00 3.140,00 3.160,00
Yarım Ziynet 1.575,00 1.585,00 1.570,00 1.580,00
Çeyrek Ziynet 788,00 793,00 785,00 790,00