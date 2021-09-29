Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu... Geceye ünlü akını!

Sibel Can, MGD 25. yıl özel ödülü aldı. Sanatçı, “25 yıldır birbirimizi hiç kırmadık, üzmedik. Bence en önemli şey bu. Bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Belki de hayatımın en özel gecesinde sahneye çıkıyorum. Dostluğumuz ve arkadaşlığımız hiç bozulmasın istiyorum” dedi. Gecede sahneye de çıkan Can, altı şarkı söyledi