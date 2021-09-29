Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buldu... Geceye ünlü akını!

MGD Başkanı Okan Sarıkaya’nın ev sahipliği yaptığı, sunuculuğunu Özge Özder ve Hakan Bilgin’in üstlendiği geceye sanat, magazin ve basın dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yıldızları buluşturan gece, Sibel Can’ın şarkılarıyla renklendi.
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‘Yılın kadın pop yorumcusu’ seçilen Ziynet Sali, magazin gazetecilerine teşekkür etti: “Bana kendimi hep prenses gibi hissettirdiniz.
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“Masumlar Apartmanı” dizisindeki performanslarıyla ödül kazanan Ezgi Mola ve Birkan Sokullu, törene rol arkadaşları Merve Dizdar’la katıldı.
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“Bir Başkadır” dizisindeki rolüyle ödül alan Öykü Karayel’i gecede eşi Can Bonomo da yalnız bırakmadı.
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‘Yılın erkek pop yorumcusu’ seçilen Mustafa Ceceli, “Gecesi gündüzü birbirine karışan muhabir arkadaşlara teşekkür ederim, ödülümü onlar adına alıyorum” dedi
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Sefo, “Bilmem mi” şarkısıyla ‘yılın rap şarkısı’ ödülüne layık görüldü. Şarkıcı, “Zaten birkaç ödül bekliyorduk. Diğerleri de yoldadır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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Drama dalında en iyi kadın dizi oyuncusu seçilen Alina Boz, “Beni bu ödüle layık gördükleri için MGD’ye çok teşekkür ederim, tüm Maraşlı ekibine de selamlarımı yolluyorum” dedi. Murat
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Sibel Can, MGD 25. yıl özel ödülü aldı. Sanatçı, “25 yıldır birbirimizi hiç kırmadık, üzmedik. Bence en önemli şey bu. Bu gece sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Belki de hayatımın en özel gecesinde sahneye çıkıyorum. Dostluğumuz ve arkadaşlığımız hiç bozulmasın istiyorum” dedi. Gecede sahneye de çıkan Can, altı şarkı söyledi
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“Aşk Mantık İntikam”a verilen ‘yılın romantik komedi dizisi’ ödülünü yapımcı Yağmur Ünal aldı. Dizinin başrol oyuncuları İlhan Şen ve Burcu Özberk de ödül kazandı.
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‘Yılın kadın dizi oyuncusu’ seçilen Ezgi Mola, ödülünü Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar’ın elinden aldı
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“Bergen” filmindeki rolü için bıyık bırakan Erdal Beşikçioğlu, yeni imajıyla dikkat çekti.
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Songül Öden, ödülünü alırken “Bu yolculuğumda bana yardımcı olan, destek olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
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Yılın arabesk fantezi yorumcusu’ ödülünü Barış Kocaoğlu’nun elinden alan Ebru Yaşar, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Bu akşam sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Albümümde emeği geçen tüm sanatçı dostlarıma, emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel MGD gecesinde basın emekçisi tüm arkadaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.”
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Töreni Hakan Bilgin ve Özge Özder sundu.
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KELEBEK’E 7 ÖDÜL
Geceye damgasını vuran, kazandığı 7 ödülle Kelebek oldu. İsmail Bayrak, “Ozan Güven sevgilisini darp etti” ve “Boşanma sebebi Hadise mi?” başlıklı haberleriyle “haber” dalında iki ödül aldı. Mehmet Üstündağ, “Emina’dan Mustafa Sandal’a haciz şoku” haberiyle ödüle layık görüldü. Deniz Boy, “Aşk Çeşme’si” haberindeki fotoğraflarıyla “fotoğraf” kategorisinde ödüllendirildi. Barbaros Tapan da dünyaca ünlü yıldızlar Anthony Hopkins ve Denzel Washington ile gerçekleştirdiği söyleşilerle “röportaj” dalında iki ödül kazandı. Kelebek Haber Müdürü Arzu Akbaş Zor’a ise “basın meslek onur ödülü” takdim edildi
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EN İYİLER
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN TÜRK’te yayınlanan “Tarafsız Bölge” programıyla “haber tartışma programı erkek sunucu” kategorisinde ödül aldı. Kanal D Ana Haber’in başarılı spikeri Deniz Bayramoğlu da “yılın erkek haber spikeri” seçildi.
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İŞTE ÖDÜLLER
· Türkiye’nin marka yüzü: Arçelik · Türkiye’nin sanat elçisi: Haluk Bilginer · Drama dizisi: Kardeşlerim · Drama dizi oyuncusu kadın: Alina Boz · Drama dizi oyuncusu erkek: Feyyaz Duman · Romantik komedi dizisi: Aşk Mantık İntikam · Romantik komedi dizi oyuncusu kadın: Burcu Özberk · Romantik dizi oyuncusu erkek: İlhan Şen · Aksiyon dizisi: Ramo
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· Aksiyon dizi oyuncusu erkek: Murat Yıldırım · Aksiyon dram dizisi: Teşkilat · Aksiyon dram dizisi oyuncusu kadın: Deniz Baysal Yurtçu · Aksiyon dram dizisi oyuncusu erkek: Çağlar Ertuğrul · Dijital platform dizisi: Bir Başkadır · Dijital platform dizi oyuncusu kadın: Öykü Karayel · Dijital platform dizi oyuncusu erkek: Fatih Artman · Gündüz kuşağı: Didem Yılmaz · Gündüz haber kuşağı programı: Saynur Tezel ile Günün Nabzı · Aktüel programı: Hayatın Senin Elinde · Ekonomi programı: Güzem Yılmaz ile Piyasa Ekranı · Spor tartışma programı: Takım Oyunu · Komedi programı: Güldür Güldür · Sosyal sorumluluk projesi: Kıvanç Tatlıtuğ · Rap Şarkısı: Bilmem mi (Sefo) · Şarkı: Ah Ellerim Kırılaydı (Tuğçe Kandemir) · Kadın pop yorumcusu: Ziynet Sali · Erkek pop yorumcusu: Mustafa Ceceli · Arabesk fantezi yorumcusu: Ebru Yaşar
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· Proje albümü: 1977 (Emir Ersoy), Jerusalem East & West Orkestrası · Çıkış yapan: Sakiler · Kadın haber spikeri: Hilal Özdemir · Erkek haber spikeri: Deniz Bayramoğlu · Kadın program sunucusu: Pelin Çift · Erkek program sunucusu: Kenan İmirzalıoğlu · Haber tartışma programı kadın sunucu: Afşin Yurdakul · Haber tartışma programı erkek sunucu: Ahmet Hakan · Magazin programı: Pazar Sürprizi · MGD 25. yıl özel ödülü: Sibel Can · Erkek tiyatro oyuncusu: Erdal Beşikçioğlu · Kadın tiyatro oyuncusu: Songül Öden · Tiyatro oyunu: Lal Hayal · Dizi: Masumlar Apartmanı · Kadın dizi oyuncusu: Ezgi Mola · Erkek dizi oyuncusu: Birkan Sokullu