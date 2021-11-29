Altın ne kadar oldu? 29 Kasım altın fiyatları ve kuru için kuyumculardan kritik açıklama!..

TEK TEK İNCELENMELİ

Sahte altının nasıl anlaşılacağı konusunda da tavsiyeler veren Çavuşculu, vatandaşların sahte altını anlamak için sıklıkla kullandığı ‘mıknatıs yöntemi’nin her zaman işe yaramadığına dikkat çekti. Çavuşçulu, tavsiyelerini şu sözlerle anlattı: “Mıknatısla, bir metalin altın olup olmadığını anlamak kesin sonuç verecek bir yöntem değil. Metal iyi bir altınla kaplanmışsa mıknatıs bunu da çekmez. En önemli tavsiyem, altınlarını faturası ve belgesiyle kuyumcudan alınması. İlla bir test yapılacaksa öncelikle gerçeğini alıp, büyüteçle tek tek incelemek gerekiyor. Atatürk resminin orijinalinde kafası, burnu, kaşı ne ise şüphelenilen metal ile tek tek kontrol edilmeli. Desenlerin ortasında da küçük iç içe yazılmış Türkiye Cumhuriyeti yazısı, hemen altında yine bir Türkiye Cumhuriyeti yazısı daha var. Eğer sahte ise bu noktalar tek tek incelendiğinde, mutlaka hata görülüyor.”