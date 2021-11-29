Altın ne kadar oldu? 29 Kasım altın fiyatları ve kuru için kuyumculardan kritik açıklama!..
Altın fiyatları, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü, piyasaların açılışı itibariyle yatırımcılar tarafından gram, çeyrek ve diğer alternatifleri ile takip ediliyor. 732 TL seviyesinden güne başlayan gram altın için ons ve dolar endeksini yakından takip eden pek çok kişi, öğle saatleri itibariyle fiyatları araştırmaya devam ediyor. Ons bazında 29 Kasım Pazartesi gününe 1796 dolar seviyesiyle devam eden altın fiyatları için gözler analistlerin yorumlarına çevrildi. İşte, 29 Kasım Pazartesi günü pek çok kişinin yakından takip ettiği altın fiyatları için detaylı bilgiler...
Altın fiyatları gram ve çeyrek seçenekleri ile 29 Kasım Pazartesi günü piyasalarda yakından takip ediliyor. Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan sert hareketliliğin ardından canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranına gözler çevrildi. Altın fiyatları, bir önceki kapanışa göre artış yönlü başlangıç ile 29 Kasım Pazartesi gününe giriş yaptı. Gram altın bugün 732 TL olurken, çeyrek altın da 1.213,00 seviyesinde işlem gördü. Peki, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 29 Kasım çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum bilgileri.
29 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
Gram altın 29 Kasım Pazartesi günü 734 TL'den satılırken 727 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 1,188, satış fiyatı 1,212 TL,
Yarım altın alış fiyatı 2,375, satış fiyatı 2,424 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 4,888 satış fiyatı 4,938 TL,
GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altın alış fiyatı 1,188, satış fiyatı 1,212 TL,
Yarım altın alış fiyatı 2,375, satış fiyatı 2,424 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 4,888 satış fiyatı 4,938 TL,
GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALTIN FİYATLARI ARTINCA SAHTE ALTIN HORTLADI
Altın fiyatlarındaki ani yükseliş ve dalgalanmaların ardından ‘sahte altın’ dolandırıcılıklarının da arttığına dikkat çeken Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) Başkanı Hasan Çavuşculu, “Vatandaşların özellikle fiyatların çok hareketli olduğu bugünlerde kuyumcular haricindeki yerlerde ‘ucuza satıyorum’ iddiasıyla satılan altınlara itibar etmemesi gerekiyor” dedi. Fiyatlardaki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcıların kuyumcuları bile dolandırmayı başardığının altını çizen Çavuşçulu, “Bakır, gümüş gibi farklı metalleri eriterek altın görünümü vermek, metali altın değerinden daha fazlaya satmak, düşük ayarlı altını yüksek ayar gibi göstermek dolandırıcıların en çok uyguladığı yöntemler arasında. Kuyumcu esnafımız, burada tembellik yapmayacak. Altını eğeleyecek, kesecek ve kezzap dökerek kontrol edecek” hatırlatması yaptı. Hürriyet Ankara, kuyumcuların ve altın alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları Hasan Çavuşculu’ya sordu:
VATANDAŞ NELERE DİKKAT EDECEK?
“Altın fiyatları ivmelendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu, dolandırıcıları da harekete geçirdi. Yatırım veya hediye için altın alacak vatandaşlarımıza ilk tavsiyem, tanıdık ve bilinen kuyumcuları tercih etsinler. ‘Ben ucuza satıyorum’ diyen satıcıların belgelerini sorgulayıp ‘işçiliği var mı?’ sorusunu yöneltsinler. Altının ucuzunu alırken ‘bu neden ucuz’ diye düşünmemiz gerekiyor. Stüdyo gibi atölyeler açıp sahte altın üretimi yapıyorlar. Bu sahtekârlığı yapan kişilerin çoğu kuyumculuktan anlayan kişiler. Biz tespit ettiklerimizi polise bildiriyoruz. Çoğu şehir değiştirerek hareket ediyor. Kaplama yaparak metalin altın gibi görünmesini sağlıyorlar. Vatandaşlara en önemli tavsiyem kuyumcuların dışında altın alışverişi yapmamaları.
KUYUMCU NELERE DİKKAT EDECEK?
Kuyumcu meslektaşımız da dolandırıcıların tuzağına düşüyor ne yazık ki. Müşterinin dış görüntüsü ve tavırları altının gerçek olduğunu tespit etmek için bir gerekçe olamaz. Altının görüntüsündeki yeniliğe aldanmayacak. Özellikle ‘ben bunu beğenmedim değiştireyim’ diye iş yerine gelen müşterilere karşı kuyumcu esnafımız tembellik yapmayacak. Altını alırken eğeleyerek, keserek ve kezzap dökerek kontrol edecek. Şüphe duyulan 22 ayar altın kaplama bir bileziğin, mihenk taşına sürtülse, kezzap sürülse bile kaplaması kalın ve kaliteli olduğu için anlaşılamayabilir. Kalın bir altın kaplama kullanılmışsa gerçek olduğunu anlamanın tek yolu bileziği kesmektir. Bu yüzden şüphe varsa kesmekten kaçınılmamalı.”
TEK TEK İNCELENMELİ
Sahte altının nasıl anlaşılacağı konusunda da tavsiyeler veren Çavuşculu, vatandaşların sahte altını anlamak için sıklıkla kullandığı ‘mıknatıs yöntemi’nin her zaman işe yaramadığına dikkat çekti. Çavuşçulu, tavsiyelerini şu sözlerle anlattı: “Mıknatısla, bir metalin altın olup olmadığını anlamak kesin sonuç verecek bir yöntem değil. Metal iyi bir altınla kaplanmışsa mıknatıs bunu da çekmez. En önemli tavsiyem, altınlarını faturası ve belgesiyle kuyumcudan alınması. İlla bir test yapılacaksa öncelikle gerçeğini alıp, büyüteçle tek tek incelemek gerekiyor. Atatürk resminin orijinalinde kafası, burnu, kaşı ne ise şüphelenilen metal ile tek tek kontrol edilmeli. Desenlerin ortasında da küçük iç içe yazılmış Türkiye Cumhuriyeti yazısı, hemen altında yine bir Türkiye Cumhuriyeti yazısı daha var. Eğer sahte ise bu noktalar tek tek incelendiğinde, mutlaka hata görülüyor.”