Pantene Altın Kelebek sunucuları Cem Davran ve Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar: O gece hayatımın en heyecanlı günüydü

“Ben bu işleri yapmak için sahneye çıktım” * Bu yıl farklı oldu Altın Kelebek… Aslında ilk planlanan farklıydı daha sonra üzücü olaylar yaşandı, daha sonra pandemi girdi ve bugün bu şekilde yapıldı. Nasıl hissediyorsunuz?



Cem Davran: Hayat böyle akıyor. İnsan her zaman çok güzel olsun, her şey çok yolunda gitsin istiyor ama hayatın kendisinde bu var. Buradan da bir yaratıcılık çıkıyor, ben buna olumlu bakanlardanım. Burada bir öğreti var, ondan güzel şeyler alıp yarınlara doğru yürüyoruz. Tabi sağlık da söz konusu olduğu için dikkat ediyoruz. Şurada bile mesafeye dikkat ediyoruz ama olsun içimizdeki heyecan duruyor. Muhtemelen bu heyecan her türlü virüsü, hayatta kalma duygusu yenebilir. Ben bu işleri yapmak için sahneye çıktım, hep derim ki Allah’ım inşallah yarın yine çıkabilirim. Şimdi yine öyle söylüyorum, değişen bir şey yok. Dolayısıyla bu heyecanım bağışıklığı güçlü tutacaktır, inanıyorum.