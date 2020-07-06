Pantene Altın Kelebek sunucuları Cem Davran ve Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar: O gece hayatımın en heyecanlı günüydü
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri yepyeni konseptiyle sahiplerini buldu. Gecenin sunucuları Cem Davran ve Çağla Şikel, hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na özel açıklamalarda bulundu. 12 defa Altın Kelebek Ödüllerini sunduğunu söyleyen Cem Davran yaşadığı ilginç bir anısını ilk kez anlattı. Çağla Şikel ise partnerinin Cem Davran olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri dün gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Yılın en prestijli ödülü olarak kabul gören törenin sunucuları Cem Davran ve Çağla Şikel birbiri ile uyumları ile ilgili, “İnşallah daha çok iş yaparız, nazar değmesin” dedi. Cem Davran’ın enerjisini çok yüksek bulduğunu söyleyen Çağla Şikel, “Aranızın kötü olduğu birini sunmak zorunda kaldığınız oldu mu?” sorusuna cevap olarak “kimseyle aram kötü olmadığı için olmadı ama olsaydı da bu problem olmazdı” dedi.
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* Nasılsınız, nasıl geçti tören?
Çağla Şikel: Daha heyecanlıyız aslında bitti ama bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Ben ikinci kez sevgili Cem ile sunma fırsatını yakalıyorum. Benim için çok büyük bir mutluluk ve gurur. Aynı tadı umarım ekranları başındaki izleyicilerimize de yaşatabiliriz.
Cem Davran: Ben çok beğendim, çok güzel oldu. Keyifli oldu, değişik oldu fakat sonra kaptırdık iyi de gitti.
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“Cem abinin o kadar güzel bir enerjisi var ki biraz yorulduğunuzu hissetmeniz mümkün değil”
* Siz kendi uyumunuzu, partnerliğinizi nasıl buluyorsunuz?
Cem Davran: İşin şakası bir yana sahne işi eğer tek başına değilsen, tek başına da öyledir ama eğer biriyle birlikte yapıyorsan frekansın çok iyi oturuyor olması lazım. Gıyabında söylüyorum, yüzüne de söylüyorum; Çağla hakikaten gördüğüm en iyisi yani şıkır şıkır… Radarı, sonarı açık… Daha önce yaptığımız Altın Kelebek de böyle oldu, bu da öyle oldu. İnşallah daha çok iş yaparız nazar değmesin.
Çağla Şikel: Bunlar benim için ödül niteliğinde cümleler. Kendisinden böyle cümleler duyduğum için çok mutluyum. Mutlaka söylenmiştir kendisine ama Cem abinin o kadar güzel bir enerjisi var ki hani düştüğünüzü, biraz yorulduğunuzu hissetmeniz mümkün değil. Hep hiperaktif, hep ekibi enerjik tutmaya çalışan çok eşsiz bir sunucu bence ve bir kez daha söylemek istiyorum; onunla çalıştığım için, onunla çalışma fırsatını yakaladığım için çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi.
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“Ben bu işleri yapmak için sahneye çıktım”
* Bu yıl farklı oldu Altın Kelebek… Aslında ilk planlanan farklıydı daha sonra üzücü olaylar yaşandı, daha sonra pandemi girdi ve bugün bu şekilde yapıldı. Nasıl hissediyorsunuz?
Cem Davran: Hayat böyle akıyor. İnsan her zaman çok güzel olsun, her şey çok yolunda gitsin istiyor ama hayatın kendisinde bu var. Buradan da bir yaratıcılık çıkıyor, ben buna olumlu bakanlardanım. Burada bir öğreti var, ondan güzel şeyler alıp yarınlara doğru yürüyoruz. Tabi sağlık da söz konusu olduğu için dikkat ediyoruz. Şurada bile mesafeye dikkat ediyoruz ama olsun içimizdeki heyecan duruyor. Muhtemelen bu heyecan her türlü virüsü, hayatta kalma duygusu yenebilir. Ben bu işleri yapmak için sahneye çıktım, hep derim ki Allah’ım inşallah yarın yine çıkabilirim. Şimdi yine öyle söylüyorum, değişen bir şey yok. Dolayısıyla bu heyecanım bağışıklığı güçlü tutacaktır, inanıyorum.
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Çağla Şikel: Kendi yerinde de yapsaydık, burada da yaptığımızda gerçekten bence insanın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışması o heyecanını ekrandan geçiriyor. Umuyoruz biz de onla için keyifli bir gece yaşatabiliriz. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. İnşallah nicelerine diyelim.
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* Sunup anlatabilmek mi yoksa ödülü almak mı? Hangi duygu tarifi heyecanlandırıyor sizi?
Çağla Şikel: Böyle önemli bir ödül törenini sunabilmek benim için çok büyük bir ödül. Hele ki ikinci sene de böyle bir teklifin gelmesi beni çok mutlu etti. Ödül almak mutlaka ki farklı bir duygudur. Daha önce ödül aldım ama tabi ki hiç Kelebek'im olmadı. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda olur.
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“Gerçekten o kadar harika bir heyecandı ki ikincisine koşarak geldim. “
* Arkadaşlarınız arasında nasıl yankılanıyor sunucu olmanız?
Çağla Şikel: Onlar da benim böyle özel bir geceyi sunduğum için hem arkadaşlarım, hem ailem tabi ki çok çok heyecanlanıyor. Ben ilk sunduğum geceyi hatırlıyorum. gerçekten hayatımın en heyecanlı günüydü diyebilirim. Daha önce de birçok canlı yayın sunuculuğu yaptım, farklı yerlerde sunuculuk yaptım ama buradaki sunuculuk heyecanı, Altın Kelebek olması, oradaki ambiyans, ortam, Cem Bey… Aslında muhteşem bir ortam var gerçekten heyecanlanmamak mümkün değil. Gerçekten o kadar harika bir heyecandı ki ikincisine koşarak geldim.
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“Bir yerinde kartlarım karıştı, bunu hiç unutmam. 6-7 kart bir de…”
* Unutamadığınız Altın Kelebek anısı?
Cem Davran: Çok var.12 defa sundum. Genellikle böyle şeylerde aksilikler anlatılır ya… Bir tanesi o zamanlar Hürriyet binasında Çetin Övez salonunda -küçük salonda- sunuyorduk. Daha büyük salonlara geçmemiştik ve tek sunucuydum o zaman bir partnerim yoktu. Bir kart olmuştu, kartları da büyük basmıştık. Bir yerinde kartlarım karıştı, bunu hiç unutmam. 6-7 kart bir de… Ben yaklaşık 6-7 ödül kategorisini bir yandan kartları düzelterek, bir yandan da ezberden devam etmiştim. Biraz yanlış, biraz doğru. Çok iyi hatırlıyorum mesela bir tanesini söyleyeyim, sahneye davet edeceğim kişinin adını biliyorum soyadını bilmiyorum. Kadın haber sunucusuydu. Handan’dı, o zamanların Metin abi ve Nevra ablanın geliniydi. O zaman “Handan geliyor, Metin abi ve Nevra ablanın gelini!” demiştim. Ama doğru kişi geldi yani, hiç unutmam.
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“En iyi konuşma bana göre her zaman Suna Pekuysalın’dı.”
* Genel olarak Altın Kelebek’te hatırladığınız en iyi konuşma kimindi sizce?
Cem Davran: En iyi konuşma bana göre her zaman Suna Pekuysalın’dı. Herkes çok güzel şeyler söylemişti ama o benim ustam, hocam. Yıllarımız birlikte geçti, çok güzel bir konuşması vardır. Bir de geçen yıldan Çağla ile bir anımız var. O da çok iyiydi. Onu yayınlayın.
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“Yalan söyleyemeyeceğim çok fazla oradaki konuşmaları dinleyemiyorum.”
Çağla Şikel: Yalan söyleyemeyeceğim çok fazla oradaki konuşmaları dinleyemiyorum. Oradaki heyecandan sadece kendime odaklandığım için tabi ki ilk deneyimimdi. Açıkçası hatırlamıyorum ama Cem abinin de dediği gibi o Youtuber esprisi çok keyifliydi.
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“Onlarca insana çık Altın Kelebek'i sun, kadın gelirken yoğurt al diyor.”
* En şaşırdığınız kim olmuştu?
Cem Davran: Ben profesyonellik gereği ödüllere hiç yorum yapmam. Ödül almasına şaşırmam. Zaten ödül böyle bir şeydir. O alır, başkası olsa öbürü alır. Genelde öyle şeylerle pek ilgilenmem. Gerçekten duyguyu karıştırmam. Beni şu sahne ilgilendirir. Benim de radar, sonar hep açıktır etrafta ne olduğu ile ilgili. Ama içerikle ilgili algıyı pek karıştırmam.
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* Altın Kelebek'i tamamladınız. Eve gittiniz. Başınızı yastığa koyduğunuzda, “Tamam elimden geleni yaptım” ferahlığı olacak mı sizde?
Cem Davran: İlk yaptığımız canlı yayındı. Tam çıkacağım, karım mesaj göndermiş, “Gelirken yoğurt al” diye… Mesela onu hiç unutmam. Onlarca insana çık Altın Kelebek'i sun, kadın gelirken yoğurt al diyor. Ata Demirer de yoğurtla çıkmıştı ödül almaya sahneye.
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* Aranızın kötü olduğu birini sunmak zorunda kaldığınız oldu mu?
Cem Davran: Çağla’nın oldu yanılmıyorsam. (gülüyor) Çağla Şikel: Benim hiç öyle bir problemim olmadı. Kimseyle aram kötü olmadığı için ama eğer olsaydı da hiçbir problem olmazdı. Cem Davran: Cerrah gibi düşün, geldi önüme… Yaparım ameliyatı… Bakmam ki...