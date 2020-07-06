Pantene Altın Kelebek sunucuları Cem Davran ve Çağla Şıkel'den samimi açıklamalar: O gece hayatımın en heyecanlı günüydü

“Cem abinin o kadar güzel bir enerjisi var ki biraz yorulduğunuzu hissetmeniz mümkün değil” * Siz kendi uyumunuzu, partnerliğinizi nasıl buluyorsunuz?



Cem Davran: İşin şakası bir yana sahne işi eğer tek başına değilsen, tek başına da öyledir ama eğer biriyle birlikte yapıyorsan frekansın çok iyi oturuyor olması lazım. Gıyabında söylüyorum, yüzüne de söylüyorum; Çağla hakikaten gördüğüm en iyisi yani şıkır şıkır… Radarı, sonarı açık… Daha önce yaptığımız Altın Kelebek de böyle oldu, bu da öyle oldu. İnşallah daha çok iş yaparız nazar değmesin.



Çağla Şikel: Bunlar benim için ödül niteliğinde cümleler. Kendisinden böyle cümleler duyduğum için çok mutluyum. Mutlaka söylenmiştir kendisine ama Cem abinin o kadar güzel bir enerjisi var ki hani düştüğünüzü, biraz yorulduğunuzu hissetmeniz mümkün değil. Hep hiperaktif, hep ekibi enerjik tutmaya çalışan çok eşsiz bir sunucu bence ve bir kez daha söylemek istiyorum; onunla çalıştığım için, onunla çalışma fırsatını yakaladığım için çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi.