Altın gramı ne kadar? Bugün (1 Mart) 22 ayar, 24 ayar, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Powell, bu sunumlarda mart ayı toplantısında para politikasında bir sıkılaşmaya gidileceğine ilişkin kuvvetli bir sinyal verirse ABD Dolar Endeksi’nin güçlenerek 100’e iyice yaklaşması söz konusu olabilir. Bunun karşısında da ons altın fiyatlarında yeniden 1900 dolar altı fiyatlar görebilir. Ancak eğer ABD Dolar Endeksi ile ons altın arasındaki bu ters korelasyon çalışmaz ise –nitekim bu sıralar pek çalışmıyor- o zaman hafta boyunca 1900 dolar seviyesinin altında kalıcı bir ons altın fiyatı göremeyiz diye düşünüyorum.



Gram altın tarafında ise, 835TL altında bir fiyatlamayı bu hafta pek öngörmüyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunda da sert oynaklıklar görüyoruz. Anlık 14TL üzerine çıkan kur yeniden 13.80TL’ye anlık geri çekilmeler sergiliyor. Kurdaki bu geri çekilmelerin 13.80TL altına inilmesi halinde 840TL altındaki fiyatlar yakalanırsa orta vadeli alım fırsatları doğabilir.