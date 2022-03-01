Altın gramı ne kadar? Bugün (1 Mart) 22 ayar, 24 ayar, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gram ve çeyrek seçenekleri ile 1 Mart Salı günü piyasalarda yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının da etkili olduğu altın fiyatlarında yaşanan sert hareketliliğin ardından ons bazındaki gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Gram altın bugün 846 TL olurken, çeyrek altın da 1.398,00 seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 1 Mart çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum bilgileri.
Gram altın 1 Mart Salı günü 846 TL'den satılırken 839 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 1,370, satış fiyatı 1,398 TL,
Yarım altın alış fiyatı 2,742, satış fiyatı 2,798 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 5,643 satış fiyatı 5,700 TL,
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Altın fiyatlarının seyrindeki ana belirleyici unsur yeni haftaya başlarken yine Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli gelen haber akışları karşısında da altın fiyatlarında anlık sert hareketlerin yaşanacağı bir hafta olmasını bekliyorum.
Piyasanın, gelen haberlerle riskten kaçınması halinde ons altında 1900 dolar seviyesi üzerindeki hareketlerin sıklıkla görüleceğini bu hareketlerin 1923 dolar direncini aşması halinde yukarı yönde devam etme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ons altındaki bu yukarı yön hareketine ne engel olabilir diye düşündüğümüzde ise karşımıza bu hafta çarşamba ve perşembe günleri Fed Başkanı Powell’ın yapacağı sunumlar çıkıyor.
Powell, bu sunumlarda mart ayı toplantısında para politikasında bir sıkılaşmaya gidileceğine ilişkin kuvvetli bir sinyal verirse ABD Dolar Endeksi’nin güçlenerek 100’e iyice yaklaşması söz konusu olabilir. Bunun karşısında da ons altın fiyatlarında yeniden 1900 dolar altı fiyatlar görebilir. Ancak eğer ABD Dolar Endeksi ile ons altın arasındaki bu ters korelasyon çalışmaz ise –nitekim bu sıralar pek çalışmıyor- o zaman hafta boyunca 1900 dolar seviyesinin altında kalıcı bir ons altın fiyatı göremeyiz diye düşünüyorum.
Gram altın tarafında ise, 835TL altında bir fiyatlamayı bu hafta pek öngörmüyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunda da sert oynaklıklar görüyoruz. Anlık 14TL üzerine çıkan kur yeniden 13.80TL’ye anlık geri çekilmeler sergiliyor. Kurdaki bu geri çekilmelerin 13.80TL altına inilmesi halinde 840TL altındaki fiyatlar yakalanırsa orta vadeli alım fırsatları doğabilir.