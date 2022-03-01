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Altın gramı ne kadar? Bugün (1 Mart) 22 ayar, 24 ayar, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları, 1 Mart 2022 Salı günü, piyasaların açılışı itibariyle yatırımcılar tarafından gram, çeyrek ve diğer alternatifleri takipte yer alıyor. 846 TL seviyesinden güne başlayan gram altın için Rusya Ukrayna savaşındaki son durum da merak ediliyor. Ons ve dolar endeksini yakından takip eden yatırımcılar, sabah saatleri itibariyle altın fiyatları sorgulamalarını sürdürüyor. Ons bazında 1 Mart 2022 Salı gününe 1907 dolar seviyesiyle devam eden altın fiyatları için gözler analistlerin yorumlarına çevrildi. İşte, 1 Mart 2022 Salı günü pek çok kişinin yakından takip ettiği altın fiyatları için detaylı bilgiler...

1/4Altın gramı ne kadar Bugün (1 Mart) 22 ayar, 24 ayar, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar

Altın fiyatları gram ve çeyrek seçenekleri ile 1 Mart Salı günü piyasalarda yakından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşının da etkili olduğu altın fiyatlarında yaşanan sert hareketliliğin ardından ons bazındaki gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Gram altın bugün 846 TL olurken, çeyrek altın da 1.398,00 seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 1 Mart çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum bilgileri.

2/41 MART 2022 ALTIN FİYATLARI

1 MART 2022 ALTIN FİYATLARI 

Gram altın 1 Mart Salı günü 846 TL'den satılırken 839 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 1,370, satış fiyatı 1,398 TL,

Yarım altın alış fiyatı 2,742, satış fiyatı 2,798 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 5,643 satış fiyatı 5,700 TL,

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4ONS ALTINDA 1923 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

ONS ALTINDA 1923 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Altın fiyatlarının seyrindeki ana belirleyici unsur yeni haftaya başlarken yine Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli gelen haber akışları karşısında da altın fiyatlarında anlık sert hareketlerin yaşanacağı bir hafta olmasını bekliyorum.

Piyasanın, gelen haberlerle riskten kaçınması halinde ons altında 1900 dolar seviyesi üzerindeki hareketlerin sıklıkla görüleceğini bu hareketlerin 1923 dolar direncini aşması halinde yukarı yönde devam etme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Ons altındaki bu yukarı yön hareketine ne engel olabilir diye düşündüğümüzde ise karşımıza bu hafta çarşamba ve perşembe günleri Fed Başkanı Powell’ın yapacağı sunumlar çıkıyor.

4/4Altın gramı ne kadar Bugün (1 Mart) 22 ayar, 24 ayar, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar

Powell, bu sunumlarda mart ayı toplantısında para politikasında bir sıkılaşmaya gidileceğine ilişkin kuvvetli bir sinyal verirse ABD Dolar Endeksi’nin güçlenerek 100’e iyice yaklaşması söz konusu olabilir. Bunun karşısında da ons altın fiyatlarında yeniden 1900 dolar altı fiyatlar görebilir. Ancak eğer ABD Dolar Endeksi ile ons altın arasındaki bu ters korelasyon çalışmaz ise –nitekim bu sıralar pek çalışmıyor- o zaman hafta boyunca 1900 dolar seviyesinin altında kalıcı bir ons altın fiyatı göremeyiz diye düşünüyorum.

Gram altın tarafında ise, 835TL altında bir fiyatlamayı bu hafta pek öngörmüyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunda da sert oynaklıklar görüyoruz. Anlık 14TL üzerine çıkan kur yeniden 13.80TL’ye anlık geri çekilmeler sergiliyor. Kurdaki bu geri çekilmelerin 13.80TL altına inilmesi halinde 840TL altındaki fiyatlar yakalanırsa orta vadeli alım fırsatları doğabilir.

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