Altın gramı ne kadar? 28 Kasım bugün altın fiyatları kuru ne durumda? Piyasalardan altın fiyatları bilgisi.
Altın fiyatları, 28 Kasım 2021 günü, piyasaların kapalı olduğu pazar günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 737 TL gibi bir baremden gerileyen gram altın için ons ve dolar endeksini yakından takip eden pek çok kişi, günün ilk saatleri itibariyle fiyatları araştırmaya devam ediyor. Ons bazında 28 Kasım Pazar gününe 1792 dolar seviyesiyle devam eden altın fiyatları için gözler analistlerin yorumlarına çevrildi. İşte, 28 Kasım 2021 günün anlık altın fiyatları hakkında son bilgiler
Altın fiyatları, 729 TL seviyesine yükseldi. Pek çok göstergenin tetiklediği altın fiyatları, bir önceki kapanışa göre artış yönlü başlangıç ile 28 Kasım Pazar gününe giriş yaptı. Dolar fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği gram altın fiyatları, gün içerisinde de hareketleriyle yakından takip edilecek. Peki, altın fiyatları için yön ne olacak? İşte, 28 Kasım Pazar günü pek çok kişinin yakından takip ettiği altın fiyatları için detaylı bilgiler
28 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI
Gram altın 28 Kasım Pazar günü 729 TL'den satılırken 723 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 1,182, satış fiyatı 1,206 TL,
Yarım altın alış fiyatı 2,364, satış fiyatı 2,412 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 4,865 satış fiyatı 4,914 TL,
GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altın alış fiyatı 1,182, satış fiyatı 1,206 TL,
Yarım altın alış fiyatı 2,364, satış fiyatı 2,412 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 4,865 satış fiyatı 4,914 TL,
GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALTIN FİYATLARI ARTINCA SAHTE ALTIN HORTLADI
Altın fiyatlarındaki ani yükseliş ve dalgalanmaların ardından ‘sahte altın’ dolandırıcılıklarının da arttığına dikkat çeken Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası (AKSO) Başkanı Hasan Çavuşculu, “Vatandaşların özellikle fiyatların çok hareketli olduğu bugünlerde kuyumcular haricindeki yerlerde ‘ucuza satıyorum’ iddiasıyla satılan altınlara itibar etmemesi gerekiyor” dedi. Fiyatlardaki hareketliliği fırsat bilen dolandırıcıların kuyumcuları bile dolandırmayı başardığının altını çizen Çavuşçulu, “Bakır, gümüş gibi farklı metalleri eriterek altın görünümü vermek, metali altın değerinden daha fazlaya satmak, düşük ayarlı altını yüksek ayar gibi göstermek dolandırıcıların en çok uyguladığı yöntemler arasında. Kuyumcu esnafımız, burada tembellik yapmayacak. Altını eğeleyecek, kesecek ve kezzap dökerek kontrol edecek” hatırlatması yaptı. Hürriyet Ankara, kuyumcuların ve altın alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları Hasan Çavuşculu’ya sordu:
VATANDAŞ NELERE DİKKAT EDECEK?
“Altın fiyatları ivmelendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu, dolandırıcıları da harekete geçirdi. Yatırım veya hediye için altın alacak vatandaşlarımıza ilk tavsiyem, tanıdık ve bilinen kuyumcuları tercih etsinler. ‘Ben ucuza satıyorum’ diyen satıcıların belgelerini sorgulayıp ‘işçiliği var mı?’ sorusunu yöneltsinler. Altının ucuzunu alırken ‘bu neden ucuz’ diye düşünmemiz gerekiyor. Stüdyo gibi atölyeler açıp sahte altın üretimi yapıyorlar. Bu sahtekârlığı yapan kişilerin çoğu kuyumculuktan anlayan kişiler. Biz tespit ettiklerimizi polise bildiriyoruz. Çoğu şehir değiştirerek hareket ediyor. Kaplama yaparak metalin altın gibi görünmesini sağlıyorlar. Vatandaşlara en önemli tavsiyem kuyumcuların dışında altın alışverişi yapmamaları.
KUYUMCU NELERE DİKKAT EDECEK?
Kuyumcu meslektaşımız da dolandırıcıların tuzağına düşüyor ne yazık ki. Müşterinin dış görüntüsü ve tavırları altının gerçek olduğunu tespit etmek için bir gerekçe olamaz. Altının görüntüsündeki yeniliğe aldanmayacak. Özellikle ‘ben bunu beğenmedim değiştireyim’ diye iş yerine gelen müşterilere karşı kuyumcu esnafımız tembellik yapmayacak. Altını alırken eğeleyerek, keserek ve kezzap dökerek kontrol edecek. Şüphe duyulan 22 ayar altın kaplama bir bileziğin, mihenk taşına sürtülse, kezzap sürülse bile kaplaması kalın ve kaliteli olduğu için anlaşılamayabilir. Kalın bir altın kaplama kullanılmışsa gerçek olduğunu anlamanın tek yolu bileziği kesmektir. Bu yüzden şüphe varsa kesmekten kaçınılmamalı.”
TEK TEK İNCELENMELİ
Sahte altının nasıl anlaşılacağı konusunda da tavsiyeler veren Çavuşculu, vatandaşların sahte altını anlamak için sıklıkla kullandığı ‘mıknatıs yöntemi’nin her zaman işe yaramadığına dikkat çekti. Çavuşçulu, tavsiyelerini şu sözlerle anlattı: “Mıknatısla, bir metalin altın olup olmadığını anlamak kesin sonuç verecek bir yöntem değil. Metal iyi bir altınla kaplanmışsa mıknatıs bunu da çekmez. En önemli tavsiyem, altınlarını faturası ve belgesiyle kuyumcudan alınması. İlla bir test yapılacaksa öncelikle gerçeğini alıp, büyüteçle tek tek incelemek gerekiyor. Atatürk resminin orijinalinde kafası, burnu, kaşı ne ise şüphelenilen metal ile tek tek kontrol edilmeli. Desenlerin ortasında da küçük iç içe yazılmış Türkiye Cumhuriyeti yazısı, hemen altında yine bir Türkiye Cumhuriyeti yazısı daha var. Eğer sahte ise bu noktalar tek tek incelendiğinde, mutlaka hata görülüyor.”