Altın fiyatlarının son durumu: 6 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları
Altın fiyatları son günlerde düşüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Altın fiyatları 6 Şubat Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor? İşte 6 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş trendi hafta boyu devam etti. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 407.33 TL seviyesine kadar gerileyerek 22 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; gün içerisinde en yüksek ise 413.10 TL seviyesin gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul Kapalıçarşı'da 405,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 673 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 694 liradan, 370 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 374 liradan, 2 bin 612 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 632 liradan, bin 306 liradan alınan Yarım Ziynet bin 316 liradan ve 653 liradan alınan Çeyrek Ziynet 658 liradan satıldı.
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