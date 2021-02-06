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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Şubat 2021 - 09:25 | 

Altın fiyatlarının son durumu: 6 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları

Altın fiyatları son günlerde düşüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Altın fiyatları 6 Şubat Cumartesi günü piyasalar kapalı olduğu için işlemler bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden yürütülüyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları neden düşüyor? İşte 6 Şubat çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında düşüş trendi hafta boyu devam etti. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 407.33 TL seviyesine kadar gerileyerek 22 Temmuz 2020 tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; gün içerisinde en yüksek ise 413.10 TL seviyesin gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 405,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 405,70 liradan, 2 bin 673 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 694 liradan, 370 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 374 liradan, 2 bin 612 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 632 liradan, bin 306 liradan alınan Yarım Ziynet bin 316 liradan ve 653 liradan alınan Çeyrek Ziynet 658 liradan satıldı.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altın, düşüş trendini sürdürüyor. Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı "Ons altındaki geri çekilmeye ek olarak DolarTL kurunun da aşağı yönlü eğilimde olması gram altındaki geri çekilmeyi hızlandırdı. Gram altında 422 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde zayıf teknik görünüm sürecektir. Gram altın için yükselişler satış fırsatı olabilir." ifadelerini kullandı.

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Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

4Bu hafta borsa kazandırdı
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Bu hafta borsa kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 1.471,54, en yüksek 1.549,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,65 artarak 1.527,17 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi.

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Geçen hafta 705,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 liraya, euro da yüzde 4,44 azalarak 8,4720 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.

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