Altın fiyatlarındaki son durumu uzmanı değerlendirdi: Altın fiyatları neden düşüyor? İşte güncel altın fiyatları

Piyasalarda 'GameStop' tedirginliği sürüyor Piyasalarda bir süreliğine de olsa "Büyük balık küçük balığı yer" hikayesini tersine çeviren GameStop çılgınlığı, şirketin hisselerinin yüzde 60 değer kaybetmesiyle yatışırken, neden olduğu sonuçlar özellikle açığa satış yapan yatırımcıları tedbirli olmaya zorluyor.



ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisselerinde geçen hafta yüzde 400'ü bulan yükseliş, yeni haftada yerini sert düşüşe bıraktı. Son haftalarda GameStop ve benzeri hisselerin fiyatlarında görülen aşırı oynaklık piyasaların gündemini bir anda meşgul ederken, hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood'un bu hisselere işlem sınırlaması getirmesi tartışmaların farklı bir boyuta taşınmasına neden oldu.



GAMESTOP HİSSELERİNDEKİ REDDİT DESTEKLİ RALLİ SON BULDU



Hedge fonlarının açığa satmasına karşı, sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen küçük yatırımcıların alımlarıyla 483 dolara kadar tırmanan GameStop hissenin değeri, bu seviyeden başlayan düşüşünü dün de devam ettirdi. Dün, bir önceki kapanışa göre yüzde 60 değer kaybederek 90 dolara kadar gerileyen GameStop hisselerinin Reddit destekli rallisi, düşüşün panik satışları ile hızlanması nedeniyle uzun soluklu olamadı.



GameStop ile birlikte geçen hafta sert yükselişlerin görüldüğü sinema zinciri AMC, ABD'li ev dekorasyon ürünleri mağazası Bed, Bath and Beyond ve son dönemde popülaritesini yitiren telefon üreticileri Nokia ile BlackBerry gibi şirketlerin hisselerinde de benzer bir düşüş kaydedildi.



AMC'nin hisseleri dün yüzde 40'ın üzerinde değer kaybederken, Bed, Bath and Beyond'un hisseleri yüzde 16’yı, Nokia'nın hisseleri yüzde 7'yi ve BlackBerry'nin hisseleri yüzde 21’i aşkın düşüş gösterdi.



YATIRIMCILARIN BİR SONRAKİ HEDEFİ OLAN GÜMÜŞ FİYATLARI DA GEVŞEDİ



Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcılar, bazı hisse senetlerin alımına getirilen kısıtlama sonrası gümüşe yönelirken, bu durum gümüş fiyatında sert hareketlerin görülmesine neden oldu.



Hafta başında 30,1 dolarla 8 yılın en yüksek seviyesine kadar çıkan gümüşün ons fiyatı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek 26,3 dolara kadar geriledi.



ABD'nin büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın bir analizinde "kısa pozisyon sıkıştırmasının" gümüş için "başarılamaz" olduğu ifade edildi. Bankanın notunda, bireysel yatırımcılar tarafından gümüş piyasasında yapılan koordineli yatırımın, ancak oynaklığı artıracağı ve arz-talep dinamiklerinde küçük bölgesel sapmalara neden olacağı belirtildi.



YAŞANANLAR REGÜLASYON İHTİYACINA İŞARET EDİYOR



Piyasalardaki GameStop çılgınlığı görece hafiflerken, gelişmelerin neden olduğu tedirginlik yatırımcıları özellikle hedge fonları tedbirli olmayazorluyor. Reddit forumu WallStreetBets'te "hareketin bitmediğine" dair yapılan paylaşımlar, piyasaları diken üstünde tutmaya devam ediyor.



Analistler, son birkaç haftada piyasalarda yaşananların tekrar yaşanmaması için, finansal hizmetlere yönelik düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine ve sektörün daha fazla regülasyona ihtiyacı olduğuna işaret ediyor.



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Hazine Bakanlığı ile Beyaz Saray piyasadaki oynaklığı yakından takip ettiklerini belirtirken, GameStop konusunun 18 Şubat'ta ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.



ABD basınında yer alan haberlerde, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da piyasalarda GameStop ve benzer hisselerin neden olduğu oynaklığı görüşmek üzere regülatörlerle bu hafta bir toplantı gerçekleştireceği belirtiliyor. Yellen’ın konuya ilişkin SEC, ABD Merkez Bankası (Fed), New York Fed ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) yetkilileriyle bir araya geleceği ifade ediliyor.



HEDGE FONLARIN ROLÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ HIZLANDIRMASI BEKLENİYOR



GameStop olayında bireysel yatırımcıların satın alma çılgınlığı, bazı hedge fonların zarar etmesine neden olurken, bu fonların piyasalarda oynadığı role ilişkin yeni düzenlemelerin gelmesini de hızlandırması bekleniyor.



Goldman Sachs tarafından yapılan bir başka analizde, hedge fonların yükümlülüklerini yerine getirmek ve açıklarını kapatmak için çabaladığı, 2009 yılından bu yana en yüksek hisse hacmine ulaşıldığı ve bunun da piyasa çapında oynaklığı tetiklediği belirtiliyor.



Finansal İstikrar Gözetim Konseyi (FSOC) verilerine göre, 2020 itibarıyla ABD'de hedge fonu varlıklarının toplam net değeri 2,9 trilyon doları bulurken, brüt varlıklar hesaba katıldığında bu değer 6,3 trilyon dolara çıkıyor.



Bundan sonra, yüklü miktarda kısa pozisyon alan hedge fonların düzenleyici kurumların radarında olacağına dair söylemlerde dikkati çekiyor.