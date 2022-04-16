ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri merak edenler, "altın ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor.