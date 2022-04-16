Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar?

#Altın#Altın Fiyatları#Gram Altın

Altın fiyatları piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalar enflasyonla mücadele ederken altın fiyatları da Rusya-Ukrayna savaşıyla yön bulmaya çalışıyor. Altının ons fiyatı 6 gündür gerçekleştirdiği aralıksız yükselişine cuma günü ara vermişti. Peki, bugün altında son durum ne? 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

1/5ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri merak edenler, "altın ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. 

2/5ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar

Altının ons fiyatı, bu hafta ABD mart ayı enflasyonunun 40 yılın zirvesini yenilemesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamayla Ukrayna savaşında barış görüşmelerinin tıkandığını söylemesiyle yönünü yukarı çevirdi.

3/5ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar

Ons altın fiyatları son işlem gününe 1977 dolar seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en düşük 1971 dolar, en yüksek de 1980 dolar seviyesini gördü. Analistler 1975 doların üzerinde kalındıkça 2000 dolar seviyelerinin yeniden görülebileceğini belirtiyor. Ons altın şu sıralar 1975 dolar seviyesinde işlem görüyor.

4/5ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın 929 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.504,00 liradan alınıyor, 1.525,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.008,00 liradan alınıyor, 3.051,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 6.006,00 liradan alınıyor 6.079,00 liradan satılıyor.

5/5ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Altın Fiyatları#Gram Altın