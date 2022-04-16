ALTIN FİYATLARINDA SON VERİLER 16 Nisan: 1 gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri merak edenler, "altın ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Altının ons fiyatı, bu hafta ABD mart ayı enflasyonunun 40 yılın zirvesini yenilemesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamayla Ukrayna savaşında barış görüşmelerinin tıkandığını söylemesiyle yönünü yukarı çevirdi.
Ons altın fiyatları son işlem gününe 1977 dolar seviyesinden başlamıştı. Gün içinde en düşük 1971 dolar, en yüksek de 1980 dolar seviyesini gördü. Analistler 1975 doların üzerinde kalındıkça 2000 dolar seviyelerinin yeniden görülebileceğini belirtiyor. Ons altın şu sıralar 1975 dolar seviyesinde işlem görüyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 929 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.504,00 liradan alınıyor, 1.525,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.008,00 liradan alınıyor, 3.051,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 6.006,00 liradan alınıyor 6.079,00 liradan satılıyor.