Altın fiyatlarında son durum: Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları ne kadar?
Merkez Bankası faiz kararı öncesi gözler altın fiyatlarında. Eylül ayının dördüncü haftasında hareketliliğini sürdüren altın fiyatlarındaki değişimleri anbean takip eden yatırımcılar, bugün bir yandan altın fiyatlarındaki son durumu araştırırken bir yandan da Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını kaç TL'den işlem görüyor?
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Altın fiyatlarının bugünkü durumuna göre yatırımlarını şekillendirecek olan vatandaşlar, altın kurundaki anlık değişimleri canlı olarak takip ediyor. En fazla rağbet gören yatırım araçlarından biri olan altının fiyatları son günlerde dalgalı seyrediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söylemişti. Bu dalgalanmalar nedeniyle kayıp yaşamak istemeyenler için altın fiyatlarının güncel durumunu derledik. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Eylül tarihli altın fiyatları...
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24 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 748,40 SATIŞ: 757,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 459,50 SATIŞ: 459,61
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.984,20
YARIM ALTIN
ALIŞ:1.492,10
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ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,50 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 463,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,50 liradan, 3 bin 53 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 74 liradan, 422,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,50 liradan, 2 bin 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 4 liradan, bin 492 liradan alınan Yarım Ziynet bin 502 liradan ve 746 liradan alınan Çeyrek Ziynet 751 liradan satıldı.
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ALTIN FİYATLARI YORUMLARI
Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Altın üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte ABD başkanlık seçimleri yaklaşımından doğal olarak rahatsız” şeklinde değerlendirdi.
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ALTIN ÜZERİNDEKİ AŞAĞI YÖNLÜ BASKI SÜRÜYOR
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
Altın fiyatları Fed kanadından gelen açıklamaları izlerken, güçlü dolar etkisiyle beraber düşüş baskısı içinde. Dün Temsilciler Meclisi sunumunda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ekonominin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Evans’ın faiz ve politika değerlendirmesinde “Fed, faizleri ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine varılmadan da artırabilir” şeklindeki açıklaması baskının devam etmesine neden oldu. Powell bugün de Temsilciler Meclisi önünde sunum yapacak ve Fed’in virüse karşı attığı ekonomik adımları anlatacak.
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Altın üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte ABD başkanlık seçimleri yaklaşımından doğal olarak rahatsız. Kısa vadede para piyasalarındaki hareketler, artan risk algısına rağmen emtia kanadına baskı yapıyor ve fiyatlarda katalist etkisi oluşmasına izin vermiyor. Daha uzun vade açısından, merkez bankalarının emsalsiz parasal genişlemesi ve düşük faizler olumlu.
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GEÇEN HAFTA ALTIN KAZANDIRDI MI?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, altının gram satış fiyatı yüzde 1,13, dolar/TL yüzde 1,27, avro/TL yüzde 1,21 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.096,65, en yüksek 1.118,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 artarak 1.111,96 puandan tamamladı. Bu hafta ABD doları yüzde 1,27 değer kazanarak 7,5740 liraya, avro da yüzde 1,21 artışla 8,9650 liraya yükseldi.
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Yatırım fonları geçtiğimiz hafta yüzde 0,44, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,49 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,21 ile hisse senedi fonları oldu.