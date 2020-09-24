Altın fiyatlarında son durum: Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarının bugünkü durumuna göre yatırımlarını şekillendirecek olan vatandaşlar, altın kurundaki anlık değişimleri canlı olarak takip ediyor. En fazla rağbet gören yatırım araçlarından biri olan altının fiyatları son günlerde dalgalı seyrediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söylemişti. Bu dalgalanmalar nedeniyle kayıp yaşamak istemeyenler için altın fiyatlarının güncel durumunu derledik. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 24 Eylül tarihli altın fiyatları...



