Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün (13 Kasım) ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? İşte altın yorumları...

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar ekimde tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu.



ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 31 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon oranına ilişkin ise "Enflasyon Amerikalıların cebine zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik." değerlendirmesinde bulunurken, "Enflasyonun izlenmesi ve mücadele edilmesi için gerekli adımların atılması konusunda ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına olan bağlılığımı yeniden vurgulamak istiyorum." ifadesini kullandı.