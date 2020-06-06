Altın fiyatlarında son durum.. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 2020 altın piyasası yorumları ve altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın piyasasındaki son durum piyasaları takip eden vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasanın en çok takip edilen ürünlerinde düne göre değer bir birim değişti. Peki altın piyasasındaki son fiyatlar nedir? İşte 2020 altın yorumları ve altın fiyatlarını canlı takip edebileceğiniz anlık veriler ekranı
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Altının gram satış fiyatı 366 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında değerler bir önceki günde göre değişkenlik gösterdi.
Çeyrek altının satış fiyatı 606 lira olurken, 598 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.211 liradan işlem görürken, 1.195 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı, 2.417 liradan işlem görürken, 2.381 liradan geri alınıyor.
Gram altında son dönemde yükselişlerin hız kestiğini görmekteyiz. Fakat bunu aşağı yönde bir trend dönüşü olarak değil, güçlü yükselişlerin ardından bir düzeltme hareketi olarak bakabiliriz.
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Ons altında dün sert bir baskı yaşandı. Özellikle küresel borsaların yukarı iştahının ons altın üzerinde baskı oluşturduğunu görmekteyiz. Ancak ons altının temel dinamiklerinde değişen bir durum yok. Küresel faizlerin düşük olması ve bol para ons altının temel anlamda pozitif etkiliyor. Bu nedenle geri çekilmeler fırsat verebilir. Ons altın özelinde önce 1690 ardından 1670 seviyelerini önemli destekler olarak izliyorum.
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Dolar kuru cephesinde ise son iki haftalık süreçte yüksek dalgalanma görmekteyiz. Küresel bazda artan risk iştahı gelişmekte olan ülke para birimlerini pozitif olarak destekledi. Ancak TL’nin bu pozitif yapıya tam anlamıyla ayak uyduramadığını görmekteyiz. Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde kalması TL’nin reel getirisine yönelik endişeleri canlı tutuyor. Bu da TL’deki iyimserliği sınırlıyor. Dolar kurunda bir süredir ön plana çıkardığımız 6.60 TL seviye ana destek olarak izlenilmeye devam edilebilir.
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Toparlayacak olursak, gram altın için yukarı yönde eğilimin sürdüğünü ve pozitif beklenti içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Geri çekilmeler kademeli şekilde alım fırsatı vermeye devam edebilir.
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Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin'in Çin ile imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının gidişatına ilişkin "çok iyi hissettiğini" söylemesi sonrası risk iştahının arttığını ifade etti.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin, bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanmasının beklendiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.
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Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.
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PİYASALARDAKİ İYİMSERLİK ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI YARATIYOR
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı
Dolar endeksinde 97 seviyesinin de altına inen hızlı değer kaybı sürerken, ons altının 1.720 dolar seviyelerinde tutunmaya çalıştığını izlediğimiz bir hafta oldu. Hafta içerisinde 1.700 doların altına sert günlük inişler yaşamış olsak da yine sert geri yükseliş ile 1.700 doların üzerine çıktığını gördük ve halen 1.700 dolar ons altın için bir direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
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Makroekonomik gelişmeler açısından direncin bu derece kuvvetli olmasında rol oynayan önemli unsurlardan birisinin petrol fiyatlarının da son zamanlarda 40 doların üzerinde istikrarlı bir trend izlemesi olduğunu söyleyebiliriz.
Peki bu durum iç piyasada gram altına nasıl yansır diye baktığımızda 380 TL’nin altındaki fiyatların alım fırsatı için uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
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Piyasalar bu haftayı iyimser havada geçirmiş olsa da her an bir gerginlik haberi çıkmasının da an meselesi olduğunu unutmamak lazım çünkü şu anki fiyatlamalar tamamen bu iyimser görünüm kaynaklı.
OPEC toplantısından üretim kısıntısının devam etmesi yönünde karar çıkması ile ham petrol varil fiyatının yükselmesi ve dolar/TL kurunda 6.80 TL seviyesinin yukarı yönlü kırılma durumunun gerçekleşmesi hallerinde, bu seviyelerden alım yapan gram altın yatırımcısı için orta vadede kazançlar söz konusu olabilir.