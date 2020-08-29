Altın fiyatlarında son durum: Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları (gram, çeyrek ve yarım altın) 29.08.2020

Hem altına yatırım yapmak isteyenler hem de altın hediye edecek olanlar altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. Ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Alltının gram satış fiyatı yüzde 1,16 değer kazandı. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...