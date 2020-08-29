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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 10:25 | 

Altın fiyatlarında son durum: Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları (gram, çeyrek ve yarım altın) 29.08.2020

Altın fiyatları hafta sonu da yatırımcısının gündeminde kalmaya devam ediyor. Altın fiyatları güncel verilerine göre altın alış-satış kararlarını verecek olan vatandaşlar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos 2020 altın fiyatları…

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Hem altına yatırım yapmak isteyenler hem de altın hediye edecek olanlar altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeleri merak ediyor. Ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Alltının gram satış fiyatı yüzde 1,16 değer kazandı. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

2ALTIN FİYATLARI CUMA KAPANIŞ FİYATLARI
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ALTIN FİYATLARI CUMA KAPANIŞ FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 461,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,50 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 61 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 971 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 991 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.

3ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS
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ALTIN FİYATLARI 29 AĞUSTOS

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,50
SATIŞ: 762,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,25
SATIŞ: 463,38

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22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 424,50
SATIŞ: 426,50

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.033,17
SATIŞ: 3.069,95

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.000,70
SATIŞ: 3.037,00

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

5Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, Dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, Euro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.

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BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.

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Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kaybederek 7,3400 liraya gerilerken, euro yüzde 0,94 artışla 8,7170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu.

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