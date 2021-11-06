Altın fiyatlarında son dakika haberleri! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 6 Kasım (bugün) altın piyasasında son durum ve uzman yorumları

Halihazırda gündemde olan küresel enflasyon endişeleri de zaten ons altının yükselme potansiyelini destekler nitelikte.



Powell’ı böyle bir söyleme itecek konu da henüz ABD ekonomisinin tam istihdam testini geçememe durumu olacaktır. Powell, muhtemelen konuşmasında varlık alım programı hızının azaltılmasını yine tam istihdamın sağlanabilme koşuluna bağlayacaktır.



Gram altında ise, artık 540 TL altı seviyeleri alım fırsatları için değerlendirmek gerekiyor. Dolar/TL kurunda 9.60 TL üzeri hareketlerin yeniden gelmesi olasılığı karşısında gram altında 560 TL üzeri seviyeler yeniden görülebilir.



Bu duruma bir de ons altındaki yukarıda bahsettiğim senaryo gerçekleşirse 600 TL seviyelerinin görülmesine de hazırlıklı olmak lazım. Ancak risklere karşılıklı daha korunaklı olmak için 540 TL hatta 535 TL altı geri çekilmeler için tetikte olmak gerektiğini düşünüyorum.