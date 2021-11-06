Altın fiyatlarında son dakika haberleri! Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 6 Kasım (bugün) altın piyasasında son durum ve uzman yorumları
Altın fiyatlarında son dakika haberleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatları dalgalanma yaşadı. Bu sabah saatlerinde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 562 lira seviyesinde işlem gördü. Gün sonunda ise İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 908,00 lira oldu. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları canlı altın fiyatları grafiklerinden takip edilecek. Peki, 6 Kasım bugün altın ne kadar kaç TL oldu? İşte, altın piyasasında son durum ve uzmanların altın yorumları.
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenlerin internette canlı ve anlık takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 562 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın 922 lira, Cumhuriyet altını 3.760 liradan satıldı. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 559 liradan tamamladı.
Altın dün (5 Kasım)günü ne kadardan kapattı?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 561,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 908,00 lira, Cumhuriyet altını 3.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 561,20 liradan işlem gördü.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
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Fed'in kararları sonrası gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam verileri sonrası oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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ALTINDA ÖNEMLİ VİRAJ ÇARŞAMBA
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Yeni haftanın ilk saatlerinde 1783-1784 dolar fiyat seviyelerinde başlayan ons altın için bu hafta en önemli viraj çarşamba günü yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı ardından Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması esnasındaki söylemleri olacak.
Eğer Powell, bir önceki toplantıda varlık alım programının hızının azaltılmasına dair işaret ettiği kasım ayını, bu politika için bir başlangıç olarak belirtmez ise –yani bir önceki toplantıdaki net söyleminden ziyade Fed olarak biraz daha izlemede kalacaklarından bahsederse- piyasalarda özellikle emtia tarafında sert fiyat oynaklıkları görebiliriz.
Bu oynaklıklar da muhtemelen ons altına yarar ve 1.800 dolar üzeri fiyatlar görebiliriz.
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Bu durumda izlememiz gereken seviye 1.816 dolar direncinin aşılıp aşılmaması olacaktır. Bu direncin aşılması halinde ons altın seyrinde bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz.
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Halihazırda gündemde olan küresel enflasyon endişeleri de zaten ons altının yükselme potansiyelini destekler nitelikte.
Powell’ı böyle bir söyleme itecek konu da henüz ABD ekonomisinin tam istihdam testini geçememe durumu olacaktır. Powell, muhtemelen konuşmasında varlık alım programı hızının azaltılmasını yine tam istihdamın sağlanabilme koşuluna bağlayacaktır.
Gram altında ise, artık 540 TL altı seviyeleri alım fırsatları için değerlendirmek gerekiyor. Dolar/TL kurunda 9.60 TL üzeri hareketlerin yeniden gelmesi olasılığı karşısında gram altında 560 TL üzeri seviyeler yeniden görülebilir.
Bu duruma bir de ons altındaki yukarıda bahsettiğim senaryo gerçekleşirse 600 TL seviyelerinin görülmesine de hazırlıklı olmak lazım. Ancak risklere karşılıklı daha korunaklı olmak için 540 TL hatta 535 TL altı geri çekilmeler için tetikte olmak gerektiğini düşünüyorum.
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Altın yatırımcısının gözü bu verideydi! İşte ilk tepki
Ons altın fiyatları için kritik olan ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Veri sonrası altın fiyatları dalgalanırken, Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal son gelişmeleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.
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Altın yatırımcısının dikkati bugün Türkiye saati ile (TSİ) 15.30'da açıklanan ABD ekim ayı tarım dışı istihdam verisindeydi. Kritik veri altının yönü açısından önemli olurken, veri sonrası Altın Fiyatları dalgalandı. ABD’de tarım dışı istihdam ekim ayında beklentilerin üzerinde gelerek 531 bin düzeyinde yükseldi. Piyasa beklentisi 450 bin artış olması yönündeydi. Saatlik kazançlar ise, ekimde beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı. ABD’de işsizlik oranı ekim ayında yüzde 4,6 olurken, beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Eylül ayına ait işsizlik oranı verisi de yüzde 4,8 seviyesindeydi. Yeni haftada piyasalar için kritik veri ABD enflasyon rakamları olacak.
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Ons Altın fiyatları, ABD ekim ayı tarım dışı istihdam verisinden önce 1793 dolar seviyesinde bulunurken, beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası gün içi en düşük seviyesi olan 1785 dolara kadar geriledikten sonra, gün içi en yüksek seviyesi olan 1803 dolara kadar tırmandı. Altının ons fiyatı, saat 16.58 itibarıyla ise yüzde 0,36 oranında yükselişle 1798 dolar seviyesinde hareket etti.
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Geçtiğimiz çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımı azaltımı kararından sonra, yatırımcıların gözü şimdi de Fed’in ne zaman faiz artırımına gidebileceğinde... Fed’in faiz artımı takvimi, gelen ekonomik verilere göre netlik kazanacakken; kasım toplantısı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı basın toplantısında ABD tarım dışı istihdam verisini de işaret etmesi önemliydi. Powell yaptığı açıklamalarda, faiz artırımı için ABD istihdamında da iyileşme görmek istedikleri mesajını vermişti.
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GRAM ALTINDA SON DURUM
Gram Altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 561 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 562 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 563,10 lira seviyesini, en düşük ise 557,04 lira seviyesini gördü.
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Gram altın, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0.55 oranında yükselişle 561,12 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 913 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 758 liradan işlem görüyor.
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ŞİMDİ GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK
Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı
ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık azaltımlarına başlayacağına ve daha sıkı bir politika izleyeceğine ilişkin oluşan beklentiler bir süredir ons altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Haziran ayından itibaren daha şahin bir tavır ortaya koyan Fed sonrasında ons altında daha zayıf ve dalgalı bir görünüm etkili oluyor. Ons altın kasım ayına 1783 dolar seviyesinden başlarken, ABD’de açıklanan bu haftaki ekonomik veri akışı fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaktadır.
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Fed beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmezken, varlık alım hızını aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı.
Fed Başkanı Powell, varlık alımlarının hızını ekonomik görünüme göre ayarlamaya hazır olduklarını belirtirken, faiz artışlarında sabırlı olunacağını istihdamda iyileşmeyi görmek istediklerini vurguladı. Altın fiyatları, açıklamalar sonrası varlık alımı azaltımına rağmen faiz artırımının yakında gerçekleşmeyeceğine dair beklentilerin güç kazanmasından destek buldu.
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ORTA VADEDE ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR
Fed ve Avustralya Merkez Bankası’nın bu hafta faiz artırımlarında sabırlı olunacağını işaret etmesinin ardından İngiltere Merkez Bankası’nın sürpriz bir şekilde faiz değiştirmeyerek piyasaları şaşırtması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağladı.
Önümüzdeki süreçte salgın cephesindeki gelişmeler, ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının atacağı adımlar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Şu an için faiz artırım endişeleri bir miktar yatışmış olsa da küresel çapta enflasyonist baskıların devam etmesine bağlı olarak merkez bankalarının sıkılaşma eğilimini sürdürmesi orta vadede ons altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir.
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Fed’in sıkılaşma yönündeki adımları doları desteklerken, bu durum ons altın cephesinde baskı oluşturan temel gelişme olarak takip edilmektedir. Küresel piyasalarda büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonlar söz konusu olurken, enflasyon endişelerindeki ve petrol fiyatlarındaki artış küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturan risk başlıkları olarak ön planda kalmaya devam ediyor.
Bugün ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam rakamları piyasaların yakın takibinde yer aldı. Tarım dışı istihdam verisi 450 binlik artış beklentisine karşılık ekim ayında 531 bin kişi artış kaydetti ve beklentilerden iyi gerçekleşti. Eylül ayı için 194 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 312 bine revize edildi. İşsizlik oranı da yüzde 4,7’een yüzde 4,6 rakamına geriledi. Perşembe günü açıklanan ABD’deki haftalık işsizlik başvuruları da pandemi döneminin en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.
Bugün ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam rakamları piyasaların yakın takibinde yer aldı. Tarım dışı istihdam verisi 450 binlik artış beklentisine karşılık ekim ayında 531 bin kişi artış kaydetti ve beklentilerden iyi gerçekleşti. Eylül ayı için 194 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 312 bine revize edildi. İşsizlik oranı da yüzde 4,7’een yüzde 4,6 rakamına geriledi. Perşembe günü açıklanan ABD’deki haftalık işsizlik başvuruları da pandemi döneminin en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.
Açıklanan bu veriler istihdam piyasasında iyileşmeye işaret ederken, önümüzdeki hafta ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları yakından takip edilecektir. Beklentilerden iyi gelen istihdam rakamı sonrasın ons altının gün içi kazançlarını geri verdiği görülüyor. İlk fiyatlamalarda satışların yaşandığı ons altında denge bulma çabası etkili olurken, dolardaki güç kazanımına bağlı olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde durumunda 1785 dolar seviyesi ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında 1758 dolar ve 1745 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Devamında ise 500 günlük üssel ortalamanın da bulunduğu 1735 dolar ile 1721 dolar seviyesi gündeme gelecektir. 500 günlük ortalama altında satış baskısının artış kaydedebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Tekrar toparlanmanın görülmesi halinde ise 1797 dolar ilk direnç noktası olup, devamında haziran ayından bu yana fiyatlamanın sürdüğü düşen trend kanalının üst bant seviyesi olan 1804 dolar ve 1815 dolar takip edilecek direnç seviyeleridir. 1815 dolar direncinin aşılması durumunda 1834 – 1845 dolar ve 1870 dolar seviyeleri gündeme gelecektir. 1845 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda yükselişlerin bir miktar güç kazandığı görülebilir.