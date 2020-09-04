Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü? Canlı altın takibi

Analistler, Kovid-19 salgının getirdiği belirsizliklerle birlikte başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel çapta trilyonlarca dolarlık parasal genişlemeye gidilmesinin altının ons fiyatını destekleyen en önemli etken olduğunu kaydetti.



Artan belirsizliklerle ağustosta ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirisinin yüzde eksi 1 seviyesine indiğine dikkati çeken analistler, getiri arayışına giren yatırımcıların, hem likit hem de güvenli liman olması sebebiyle altına olan taleplerini artırdığını ifade etti.



Analistler, Kovid-19 salgınıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının (ETF) altın fiyatındaki artışta önemli rol oynadığını, küresel bazda birçok yatırımcının kolay alınıp satılabilmesi sebebiyle ETF'leri tercih ettiğini söyledi.