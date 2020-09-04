Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü? Canlı altın takibi
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yatırımcılarının ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişler anbean araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, son iş gününe yükselişle başlamıştı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları düştü mü?
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Altın fiyatları ne kadar? Sorusu 4 Eylül günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamlamıştı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından kapanış saatine doğru 464 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, diğer yatırım altınlarının fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını alış satış fiyatı kaç TL oldu?
Altının ons fiyatı ağustosta tarihi düşük seviyeye inen reel tahvil getirileri, gerileyen dolar endeksi ve ABD-Çin gerginliği gibi sebeplerle 2.075 dolarla rekor kırarken analistler, eylülde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tedavisi ve küresel ölçekte makro ekonomik verilere ilişkin haber akışının altının ons fiyatında etkili olacağını dile getirdi.
Geçen sene aralıkta başladığı yükseliş trendine sadece martta artan likidite ihtiyacı sebebiyle ara veren altının ons fiyatı ağustosta 2.075,11 dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Altının ons fiyatı bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını kısmen geri vererek ağustosu yüzde 0,37 değer kaybıyla 1.967,95 dolardan tamamladı.
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Analistler, Kovid-19 salgının getirdiği belirsizliklerle birlikte başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere küresel çapta trilyonlarca dolarlık parasal genişlemeye gidilmesinin altının ons fiyatını destekleyen en önemli etken olduğunu kaydetti.
Artan belirsizliklerle ağustosta ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirisinin yüzde eksi 1 seviyesine indiğine dikkati çeken analistler, getiri arayışına giren yatırımcıların, hem likit hem de güvenli liman olması sebebiyle altına olan taleplerini artırdığını ifade etti.
Analistler, Kovid-19 salgınıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının (ETF) altın fiyatındaki artışta önemli rol oynadığını, küresel bazda birçok yatırımcının kolay alınıp satılabilmesi sebebiyle ETF'leri tercih ettiğini söyledi.
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Ağustos'ta son iki yılın düşük seviyesi olan 91,993'e gerileyen dolar endeksinin de altını daha cazip bir yatırım aracı haline getirdiğini kaydeden analistler, hala rekor düşük seviyelerde seyreden dolar endeksindeki seyrin altının ons fiyatını eylülde etkileyebileceğini bildirdi.
Analistler, ABD ile Çin arasında geçen sene imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasındaki yükümlülükler üzerinden artan tansiyonun da risk algısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu, sürecin devamında ise iki ülkenin masaya oturmasının güvenli liman varlıklarda satış baskısını beraberinde getirdiğini belirtti.
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Altın fiyatları Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışını takip edecek
AA Finans Analisti İslam Memiş de Kovid-19 salgınının tedavisine yönelik gelişmeler ve bölgesel jeopolitik risklerin görece yatışmasının altının ons fiyatını baskılayan başlıca unsurlar olduğuna dikkati çekti.
Ağustos başında reel faiz getirilerinin düşük olması, ABD-Çin gerilimi ve bol likidite gibi etkenlerin altın fiyatlarını rekor seviyeye yükselttiğine değinen Memiş, "Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aşı konusundaki açıklamaları, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu." ifadelerini kullandı.
Memiş, Trump'ın aşı açıklamasından sonra altının ons fiyatının 1.911 dolar, altının gram fiyatının ise 433 liraya gerilediğini, dolayısıyla aşı haberlerinin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu gözlemlediklerini belirtti.
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Yıl sonuna kadar Dünya Sağlık Örgütü’nden onaylanmış bir aşı haberi gelmesi halinde düşüşlerin hızlanabileceğini dile getiren Memiş, "Ancak, düşük faiz ortamı, bol likidite, jeopolitik riskler devam ettikçe altın talebi sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.Memiş, gram altınla ilgili olarak şunları kaydetti:
"Ağustos ayının ilk haftasında altının gram fiyatı, Kapalıçarşı’da 515 liraya kadar yükseldiğinde vatandaşların panik alımları yaptığını gördük.
2 haftada 7 milyar dolarlık panik alımı yapan vatandaşların zarar ettiğine şahit olduk. Piyasalardaki agresif dalgalanmalarda yatırımcıların soğuk kanlı olmasını, panik alımları yapmamalarını, piyasaların normalleşmesini beklemelerini tavsiye edebiliriz."